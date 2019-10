Scuola | assunzione di 24mila precari | quiz a crocette e spazio anche a chi prende 7 10

Scuola : ok concorsi e assunzione precari : 19.46 E' stata firmata al Miur l'intesa sui precari tra il ministro dell'Istruzione, Fioramonti, e le principali sigle del comparto Scuola (Cisl, Uil, Cgil, Gilda e Snals). L'intesa prevede un decreto legge per un concorso ordinario e uno straordinario. Quest'ultimo porterà all'assunzione di 24 mila precari con esperienza nell'insegnamento di almeno 36 mesi (attualmente i precari sono 70mila). Ci sarà poi un successivo disegno di legge che ...