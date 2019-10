Pensioni | Q100 per Durigon deve essere rinnovata | ' Dati migliori degli ultimi 20 anni'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Continuano i dibattiti sul sistema di Quota 100 anche se il nuovo esecutivo giallo-rosso sembrerebbe aver confermato la misura fino al termine della sperimentazione, ovvero fino al 2021. L'ex sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio, da sempre sostenitore della riformastica, invece, continua a sostenere la permanenza della Quota 100 anche oltre termine: "Non rinnovarla è da irresponsabili" ha affermato, ricordando anche le altre priorità che dovrebberoaffrontate dall'esecutivo come Opzione Donna e Ape Sociale, due misure in via sperimentale sulla quale il governo non ha fatto ancora chiarezza.contrario alla soppressione di Quota 100 Come riporta l'agenzia di stampa Adnkronos, infatti, lo stessosi sarebbe soffermato anche sulla nuova Legge di Stabilità che dovrebbepronta per metà ottobre, spiegando che non porterà risultati ...

