In arrivo la Fallout Legacy Collection?

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Sembra che Bethesda stia preparando unadi giochi diche includerà l'ultimo titolo per giocatore singolo della serie. Laè stata avvistata su Amazon Germania con sei giochi in bundle a € 39,99. Lasarebbe in uscita il 25 ottobre.Più in basso potete vedere i sei giochi inclusi nella(tutti tranne l'ultimo erano disponibili anche nellaAnthology, uscita poco prima di4).Gli ultimi tre giochi includono tutti i principali DLC. Questo rende laricchissima di contenuti, anche se tralascerà ancora tre deiShelter,76, e: Brotherhood of Steel.Leggi altro...

