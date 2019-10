De Ligt | ' Abbiamo un nuovo allenatore e non sono l’unico che deve ancora adattarsi'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Ieri sera, nella rovente cornice dell’Allianz Stadium è andata in scena la seconda di Champions League Juventus-Bayer Leverkusen, terminata con un rotondo 3-0 grazie ai gol di un super Higuain, di un Bernardeschi ritrovato e di Cristiano Ronaldo che così raggiunge quota 130 gol in Europa. I mattatori della gara nonstati soltanto gli attaccanti, ma tutti gli undici scesi in campo e tra questi c’è anche Matthijs De, la cui prestazione può considerarsi la migliore da quando gioca con il club di Andrea Agnelli. Il battesimo di fuoco Dopo un avvio traballante e repentino, a causa del grave infortunio di Giorgio Chiellini, l’olandese sta ritrovando la stessa grinta dei tempi dell’Ajax. L’ex capitano dei lancieri nell’intervista rilasciata all’emittente televisiva "Veronica" ha parlato del suo debutto di fuoco e dei miglioramenti fin qui ottenuti. Innanzitutto il difensore ...

