Anticipazioni U&D | Riccardo spiazza Ida con una lettera d' amore | ' Ti amo ancora'

Anticipazioni U&D - Trono Over del 1° ottobre : la Platano piange ancora per Guarnieri : Archiviata la puntata del lunedì dedicata soprattutto alle nuove conoscenze di Gemma Galgani, il Trono Over di Uomini e donne tornerà oggi 1° ottobre su Canale 5 per la seconda parte della registrazione effettuata lo scorso 14 settembre. Il portale Witty Tv ha diffuso un breve video su quanto andrà in onda e che sarà in buona parte concentrato sul confronto tra Riccardo Guarnieri, Ida Platano e Armando Incarnato. Il primo, infatti, avrà qualcosa ...

Anticipazioni U&D - registrazione 25 settembre : Veronica si dichiara per Alessandro : La registrazione del Trono Classico di Uomini e o donne che si è tenuta ieri 25 settembre ha concesso ampio spazio all'abbandono del trono di Sara Tozzi ma non solo. In essa, una corteggiatrice indecisa ha finalmente espresso la sua preferenza per un tronista: Veronica, che nelle prime puntate era uscita sia con Alessandro che con Giulio, ha riflettuto dopo un litigio con Zarino e si è dichiarata per lui. Il fatto ha scatenato l'inevitabile ...

Anticipazioni U&D trono classico - Sara Tozzi ha scelto di andare via dalla trasmissione : I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e nel corso della puntata registrata oggi pomeriggio c'è stato l'annuncio da parte di Maria De Filippi dell'addio immediato di una delle nuove troniste in carica. Stiamo parlando della bella Sara Tozzi, la quale ha scelto di andare via dal programma a distanza di un mese dall'inizio delle registrazioni di questa edizione del trono classico. Una decisione che ha spinto Sara a non presentarsi in ...

U&D Anticipazioni - Sara avrebbe lasciato il trono : penserebbe ancora all'ex fidanzato : Oggi 25 settembre è avvenuta una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Sono già emerse le prime indiscrezioni su ciò che è successo durante il corso delle riprese. Il portale 'Il Vicolo delle News' ha riportato un'importante anticipazione che riguarda una delle troniste. In particolar modo, al centro dell'attenzione sembrerebbe esserci stata Sara Tozzi: la donna infatti avrebbe deciso di abbandonare la trasmissione televisiva ...

Anticipazioni U&D : la Platano dimentica Guarnieri con Incarnato : La registrazione del Trono Over di Uomini e donne, che si è tenuta ieri 24 settembre, ha riservato diversi scontri in studio, con protagonisti i soliti noti. Oltre a Gemma Galgani, che già sta affrontando qualche complicazione con i cavalieri Jean Pierre e Gianfranco, anche Ida Platano ha riservato diverse sorprese, sedendosi al centro dello studio con Armando Incarnato. Già nelle precedenti puntate, lui aveva chiaramente espresso il suo ...

Anticipazioni U&D over : Riccardo ancora geloso di Ida e lei piange - ritorna Anna Tedesco : Lunedì 23 settembre riprende l'appuntamento quotidiano con Uomini e donne, la popolare trasmissione di Maria De Filippi, durante la quale andrà in onda la seconda registrazione del trono over, avvenuta il 7 settembre a Roma. Anche in questo caso non mancheranno i colpi di scena, che avranno come protagonisti soprattutto Ida e Riccardo, la ex coppia protagonista del trono over, alle prese con numerosi alti e bassi. E poi ancora occhi puntati su ...

Anticipazioni U&D oggi 20 settembre : sul trono arriva Giulio Raselli - ex di Temptation : Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e oggi, venerdì 20 settembre, andrà in onda un nuovo appuntamento con il trono classico, di cui sono state fornite le prime Anticipazioni sulla pagina Instagram ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi. Anche la puntata di oggi sarà dedicata ai protagonisti del trono classico: dopo la presentazione dei primi due tronisti, si proseguirà con l'arrivo in studio degli altri due protagonisti di ...

Anticipazioni U&D del 19 settembre - Classico : ospiti Katia e Vittorio di Temptation Island : Dopo tre puntate dedicate al Trono Over, oggi 19 settembre Canale 5 trasmetterà il primo appuntamento stagionale del Trono Classico con la presentazione dei nuovi tronisti. Quanto andrà in onda sarà riferito alla registrazione che si è tenuta lo scorso 29 agosto agli studi Elios di Roma, in seguito alla quale il pubblico ha conosciuto i nomi dei quattro ragazzi che cercheranno l'anima gemella nel programma televisivo condotto da Maria De ...

U&D Anticipazioni trono classico - Giulio contro una corteggiatrice Veronica : 'Fenomena' : Comincia a entrare nel vivo la stagione di Uomini e Donne 2019/2020: l'esperienza di Giulio Raselli sul trono più famoso d'Italia sta appassionando i telespettatori da casa. Il giovane, prima corteggiatore di Giulia Cavaglià e successivamente tentatore a Temptation Island, si è fatto conoscere per il carattere deciso e sicuro e questo aspetto sta venendo fuori anche adesso che è tronista. Giulio, durante la registrazione del 17 settembre, ha ...

Anticipazioni U&D registrazione del 17 settembre : Tina attacca Er Faina - ospite con Sharon : Si è tenuta oggi 17 settembre una nuova registrazione di Uomini e Donne dedicata al Trono Classico. Oltre ai quattro tronisti erano presenti in studio anche due coppie che hanno recentemente concluso la loro avventura a Temptation Island Vip 2, continuando comunque la frequentazione anche al termine della ripresa. Ciro Petrone e Federica Caputo hanno confermato di non essersi lasciati, nonostante la delusione di lei in occasione della fuga del ...

Anticipazioni U&D : Javier eliminato dal programma perché avrebbe una fidanzata : Quest'oggi su Canale 5 partirà la nuova edizione del Trono classico di Uomini e Donne condotto come sempre da Maria De Filippi. I tronisti di questa nuova edizione del people show di Mediaset sono Giulio, Alessandro, Sara e Giulia. I quattro ragazzi sono pronti a conoscere i corteggiatori e le corteggiatrici, tra cui spuntano volti già noti al pubblico come quello di Javier, ex tentatore dell'ultima edizione di Temptation Island. Il ragazzo che ...

Anticipazioni U&D trono over - Anna rivede Giorgio Manetti : Sabato 14 settembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata alle dame e ai cavalieri del trono over di Maria De Filippi. Gli argomenti più salienti della nuova registrazione sono state le frequentazioni di Gemma Galgani, le polemiche scoppiate attorno ad una cena a cui Anna Tedesco ha partecipato insieme a Giorgio Manetti e alla storia d'amore fra Ida Platano e Riccardo Guarneri. Una cena troppo fredda Le ultime ...

Anticipazioni U&D Over : Ida di nuovo in lacrime per Riccardo - Gemma chiude con Franco : La stagione 2019/2020 del Trono Over di Uomini e Donne sembra essere ripartita da dove si era interrotta per la pausa estiva. Le Anticipazioni che stanno circolando sulle prime registrazioni sono sulla falsa riga di quelle che i siti riportavano prima delle vacanze: Gemma Galgani, ad esempio, ha interrotto la conoscenza con uno dei suoi tre spasimanti, mentre Anna Tedesco ha rivisto Giorgio Manetti, scatenando la reazione di Gianni Sperti. Ida ...

U&D - Anticipazioni trono Classico : Javier out dal dating-show - sarebbe già fidanzato : Nuovi colpi di scena nello studio di Uomini e donne dove, lo scorso 13 settembre, è avvenuta una nuova registrazione del trono Classico e dove è giunta una segnalazione sul corteggiatore Javier Martinez, secondo la quale il giovane ex tentatore di Temptation Island sarebbe fidanzato o, almeno, non sarebbe stato single sino a pochi giorni prima dell'ingresso nello studio di Maria De Filippi. Stando a quanto riportato dal sito 'Il Vicolo delle ...