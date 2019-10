Tumore della prostata | olaparib riduce il rischio di progressione della malattia o di

Ballando con le stelle - Carolyn Smith e il Tumore : "Attendo il verdetto" - l'ultima sfida della giudice : Carolyn Smith, la tostissima giurata di Ballando con le stelle ammalata di tumore, scrive ai suoi fan. “Tutti gli impegni presi in precedenza cancellati, mi dispiace tantissimo, ma questo era l’unico momento in cui potevo farmi visitare dal mio oncologo Prof Paolo Marchetti", scrive sui social, "so

Emma Marrone - il Tg1 parla della sua malattia : 'Sempre più giovani colpiti da Tumore' : I fan di Emma Marrone sono ancora sotto choc dopo che la cantante sui suoi canali social ha annunciato di doversi prendere un momento di pausa dalla musica. La cantante ha scritto che doveva assentarsi per un po' di tempo per curarsi, aggiungendo di dover chiudere definitivamente i suoi conti con il passato. Parole che ovviamente non sono passate inosservate e che hanno fatto preoccupare i suoi tantissimi sostenitori. Ieri, un servizio trasmesso ...

Tumore alla mammella : Data manager per la rete senologica della Sicilia : Tumore alla mammella, nasce la rete oncologica senologica della Sicilia ovvero una “Data manager” a supporto dei centri di riferimento.

Torino - chirurgia plastica dopo il Tumore al seno : premio alla Città della salute : Utilizzata per la prima volta una tecnica particolare che mette "sotto vuoto" la ferita e d evita complicazioni

Tumore al seno - ottobre è il mese internazionale della prevenzione : Tumore al seno, ottobre è il mese internazionale per la prevenzione del Tumore al seno e quest'anno la Komen Italia

Arriva la conferma : il sesso orale può provocare il Tumore della bocca - “rischi anche con il partner abituale” : Il Prof. Valentino Valentini, Presidente AIOCC (Associazione Italiana Oncologia Cervico Cefalica) è intervenuto nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Purtroppo c’è un nesso causale fra il sesso orale e la possibilità di sviluppare un tumore della bocca. E’ provato – ha detto il Prof. Valentini- soprattutto per la porzione posteriore quella chiamata orofaringe ma anche per ...

Claudia - moglie di Nainggolan - il Tumore e la chemio : «Il periodo più brutto della mia vita» : Claudia e Radja NainggolanClaudia e Radja NainggolanClaudia e Radja NainggolanClaudia e Radja NainggolanClaudia e Radja NainggolanClaudia Lai, moglie del calciatore Radja Nainggolan, due mesi fa aveva raccontato il «nuovo percorso della vita» che si era ritrovata a dovere intraprendere: l’inizio della chemioterapia, dopo la diagnosi di un tumore. «Che dire, dopo secchiate di lacrime versate, è ora di andare a combattere questa brutta ...

Nainggolan - la moglie Claudia e il Tumore : "Il periodo più brutto della mia vita" : Claudia Lai, la moglie del centrocampista belga del Cagliari Radja Nainggolan, ha iniziato la sua lotta contro il tumore. Con uno stato su Instagram, la signora Nainggolan ha rivelato di aver cominciato il ciclo di chemioterapie e ha deciso di condividere con i follower tutte le paure e le sensazion

Un nodulo cutaneo sul volto o sul collo - è la spia di un Tumore della pelle raro e aggressivo : Sono in totale oltre 1.400 gli italiani interessati dal Carcinoma di Merkel, una rara e aggressiva neoplasia della pelle. I nuovi casi risultano in aumento e per questo Fondazione AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) ha deciso di promuovere il booklet Carcinoma di Merkel, guida per pazienti e familiari. La pubblicazione, la prima mai realizzata in Italia, è già disponibile on line e verrà distribuita nei reparti di oncologia della ...

Tumore della prostata : una particolare vitamina può aumentare il rischio di cancro : In determinate condizioni, l’effetto antiossidante di una particolare vitamina può ribaltarsi fino ad arrivare a favorire meccanismi cancerogeni che portano al Tumore alla prostata. Un paradosso fino ad oggi senza spiegazione che un nuovo studio, guidato da ricercatori dell’Università di Bologna, è riuscito finalmente a chiarire. Con una serie di esperimenti sia in vitro che in vivo su ratti, gli studiosi hanno infatti mostrato come la vitamina ...

Tumore della prostata : un preciso alimento riduce il rischio di cancro. Info su sintomi - cause e cure : Una ricerca, pubblicata sull’International Journal of Cancer e condotta da Shu Zhang, dell’Università Tohoku in Giappone, ha concluso che mangiare regolarmente funghi (almeno 1-2 volte a settimana) potrebbe ridurre il rischio di cancro alla prostata. Lo studio è stato condotto su 36.499 maschi di 40 -79 anni: la popolazione arruolata è stata seguita per una media di oltre 13 anni e nel corso del periodo analizzato circa il 3% dei ...

“Ho un Tumore - mi sto curando da qualche anno”. Il racconto della cantante : Ha raccontato per la prima volta in televisione della sua lotta contro la malattia. Ha dichiarato che preferisce non pensarci per cercare di vivere, per quanto possibile, serenamente la propria vita. «Sono una donna molto forte, mi sto curando come fanno tutti quanti – spiega – mi hanno detto “Hai un problema, hai un calcinoma, bisogna operarlo”. L’ho operato d’urgenza ma non mi ero reso conto di nulla, è una malattia subdola che non si ...

Napoli - giovane mamma muore di Tumore : polemica per il post della cantante Giusy Attanasio : Una giovane madre di appena ventisette anni di età si è spenta nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 31 agosto. La donna, da tempo malata di leucemia, era una fan della cantautrice napoletana e cantante neo-melodica Giusy Attanasio. Elisabetta, questo il nome della giovane madre, era da settimane ricoverata presso il reparto di ematologia dell'istituto ospedaliero 'Antonio Cardarelli' di Napoli. Dopo una lunga battaglia contro la malattia, oggi - ...

Luis Enrique - morta a 9 anni la figlia dell'ex allenatore della Roma : «Xana ha combattuto 5 mesi contro il Tumore». Tweet di Pallotta : L?ex allenatore della Roma Luis Enrique ha annunciato su Twitter la morte di sua figlia Xana affetta da un tumore alle ossa che l?ha costretta a cure specialistiche negli ultimi...