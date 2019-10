Tina Cipollari attacca Riccardo Guarnieri nella puntata del 1 ottobre | ' Sei un farabutto'

Tina Cipollari e l’appello di Maria. Parla la dietologa : “Ce la farà” : Maria De Filippi fa un appello a Tina Cipollari: “Fallo per me!” La stagione di Uomini e Donne ha avuto inizio da un mese e già i telespettatori si sono appassionati alle vicende sentimentali di dame e cavalieri del Trono Over e i tronisti del Trono Classico; ma c’è stato un episodio che ha aperto la nuova edizione: l’arrivo della bilancia in studio. Maria De Filippi ha chiesto a Tina Cipollari di dimagrire seguendo una ...

Tina Cipollari smonta la Galgani : Gemma come Marilyn Monroe? Una donnetta! : La nuova puntata di Uomini e donne è stata all'insegna della tensione e ha visto alcune protagoniste del dating show di Maria De Filippi dare vita ad un acceso scontro in studio. La regia del format ha mandato in onda un rvm delle dichiarazioni rilasciate da Gemma Galgani a margine del suo recente défilé, dove quest'ultima aveva voluto sfilare impersonando la diva ed icona pop per antonomasia, Marilyn Monroe. \\"Sono contenta, è come se ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari umilia Gemma Galgani : "Allocca - cerchi rogna. Come ti fregano gli uomini" : Ancora scintille tra Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, ovviamente nella sua versione del Trono Over. L'opinionista, Come sempre, accusa la dama torinese, e si dice anche convinta che Gemma attiri a sé corteggiatori che sarebbero f

Maria De Filippi ha deciso di mettere a dieta Tina Cipollari : Maria De Filippi a “Uomini e Donne” ha preso una decisione per Tina Cipollari che deve mettersi a dieta per perdere peso e per l’occasione in trasmissione è arrivato una nutrizionista. Il responso finale è stato che Tina raggiunge il peso (vestita) di 84 chili per 1 metro e 64 cm di altezza, e che per essere informa dovrebbe buttare giù almeno 25. La Cipollari ha poi detto quali sono le sue abitudini alimentari: “Mi sveglio presto la matTina ...

Uomini e Donne : Tina Cipollari sarà seguita da una nutrizionista per perdere qualche chilo : Tina Cipollari non ha mai negato di essere una donna in carne, molto formosa e anche con qualche chilo di troppo. Ha sempre confessato di essere una buongustaia e spesso dietro le quinte di Uomini e Donne è stata beccata mentre era intenta a fare un sostanzioso spuntino. In molti, nel corso degli anni e delle puntate le hanno fatto apprezzamenti e complimenti sul suo aspetto fisico e sulle sue morbide forme. Quest'anno, durante la prima puntata ...

Uomini e donne oggi : Tina Cipollari opinionista della sfilata : La terza puntata della settimana di Uomini e donne, andata in onda oggi e riservata alle dinamiche del trono over, ha visto protagonista la famosa sfilata, il cui tema era “la più seducente del reame”. Prima però di affrontare la passerella, è bene segnalare che è iniziata una nuova conoscenza tra due ultimi arrivati nella trasmissione: Loredana e Raimondo. I due dicono di essersi sentiti negli ultimi giorni e che presto organizzeranno ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari rivela cosa mangia ogni giorno e si mette a dieta : Tina Cipollari l’aveva detto... è ora di mettersi a dieta. E così, come svelavano già le anticipazioni, la Vamp di Uomini e Donne, 53 anni, stanca delle frecciatine di Gemma Galgani e visibilmente ingrassata rispetto al passato, ha chiesto e ottenuto una nutrizionista e una bilancia in studio per pesarsi tutte le settimane e arrivare all’obiettivo di perdere peso entro Natale. Maria De Filippi ha preso la palla al balzo e, nell’ultima puntata di ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari vuole dimagrire e si pesa in diretta : "84 chili? La bilancia è tarata!" : Stanca delle frecciaTina di Gemma Galgani riguardanti il suo peso, Tina Cipollari, durante la puntata d'esordio di Uomini e Donne, ha manifestato il suo desiderio di dimagrire, di seguire una dieta alla luce del sole e di essere monitorata, ogni settimana, all'interno dello studio del programma di Canale 5.Maria De Filippi ha preso la palla al balzo e, nella puntata andata in onda oggi, martedì 24 settembre 2019, di Uomini e Donne, ha ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari si pesa in studio : ecco le cifre mostrate dalla bilancia - gode Gemma Galgani : La seconda puntata del Trono Over di Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, vede al centro dell'attenzione Tina Cipollari. L'opinionista fa infatti sapere, come anticipato, di volersi mettere a dieta e chiede alla conduttrice di farle conoscere un buon nutrizionista

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 23 Settembre 2019 : Quanto Pesa Tina Cipollari? : Nella Puntata di Oggi di Uomini e Donne Over assistiamo ad un vero e proprio teatrino trash di Tina Cipollari, che vuole dimagrire. Maria De Filippi introduce una bilancia in studio e fa Pesare l’opinionista. Volete sapere Quanto Pesa Tina? Seguite il video per scoprirlo. In seguito entra Gemma che rende partecipi tutti delle sue nuove peripezie amorose. Cosa ne pensate di questa Puntata di Uomini e Donne Trono Over? A voi i ...