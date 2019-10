Temptation Island Vip | Serena e la confessione su Pago | La casa è la mia e

Anna Pettinelli "regina" di Temptation Island Vip - : Luana Rosato Il falò di confronto tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi è stato considerato dal web il più divertente di Temptation Island Vip: "Anna regina indiscussa" L’esperienza di Anna Pettinelli e Stefano Macchi a Temptation Island Vip si è conclusa in anticipo e il falò di confronto della coppia è stato uno dei più commentati sui social. Su Twitter, il nome della Pettinelli è entrato in trends e gli utenti della rete hanno ...

Temptation Island Vip - Pago in lacrime per Serena Enardu. Poi la rivelazione di lei : Non procedono bene le cose tra Serena Enardu e Pago a Temptation Island Vip. Lei sin dall’inizio ha stretto un forte rapporto con il single Alessandro e ormai, puntata dopo puntata, i due sono sempre più complici. L’ultimo filmato che la produzione mostra a Pago nel pinnettu, però, lo turba al punto da scoppiare a piangere e avere una reazione incontrollata nel villaggio. Si tratta dell’ennesimo filmato in cui Serena ammette l’attrazione per ...

«Temptation Island Vip 2019» : l’Anna Pettinelli Show : Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip ...

Temptation Island Vip - Chiara e Simone : c’è il colpo di scena : Temptation Island Vip, c’è il colpo di scena. La quarta puntata del docu reality di Alessia Marcuzzi è stata dominata dal falò di Anna Pettinelli e Stefano Marchi, che nonostante la sfuriata di lei ha avuto un lieto fine, ma non è stato l’unico confronto della serata. Dopo Anna, a prendere la decisione di avere un falò anticipato anche Chiara Esposito. La bellissima fidanzata di Simone Bonaccorsi ha ammesso di essere entrata a far parte del ...

Replica Temptation Island Vip - 4° appuntamento in streaming su MediasetPlay e in tv su La5 : Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con il reality show Temptation Island Vip, di cui ieri sera è andata in onda la quarta delle sei puntate previste di questa edizione. Un appuntamento decisamente scoppiettante e a tratti ''infuocato'', nel quale per altre due coppie è giunto il momento dell'atteso confronto al falò finale. La puntata potrà essere rivista in Replica streaming sul portale gratuito Mediaset ma anche in televisione ...

Temptation Island Vip - spoiler puntata del 7 ottobre : Pago - Gabriele - e Alex delusi : Il popolare reality Temptation Island Vip, ideato da Maria De Filippi e condotto da Alessia Marcuzzi, si sta avviando alle battute finali. Nonostante ciò, non mancheranno di certo colpi di scena nel prossimo appuntamento, dopo aver assistito all’atteso lieto fine di Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito avvenuto in quella precedente. Gli spoiler esclusivi di lunedì 7 ottobre 2019 annunciano che il cantante Pago, Gabriele Pippo, e Alex Belli, non ...

Resoconto Temptation Island - quarta puntata : Anna è furiosa ma alla fine perdona Stefano : Anna Pettinelli è stata l'indiscussa protagonista della quarta puntata di Temptation Island Vip 2, trasmessa ieri 30 settembre in prima serata su Canale 5. Oltre ad aver elargito puntualmente i consigli alle sue compagne di avventura, la conduttrice radiofonica è rimasta sconvolta dalle immagini del suo fidanzato Stefano Macchi con la single Cecilia, chiedendo il falò di confronto anticipato. Dopo un duro dibattito, l'esito del faccia a faccia è ...

Temptation Island Vip anticipazioni : Silvia bacia Valerio - Belli disperato : Temptation Island Vip anticipazioni: Silvia bacia il tentatore Valerio, Alex Belli rincorre disperatamente Delia Si è appena conclusa la quarta puntata di Temptation Island Vip ed è già tempo di anticipazioni di quel che vedremo nella quinta. Anna Pettinelli e Stefano Macchi non saranno più protagonisti dello show avendolo lasciato teneramente assieme dopo aver superato […] L'articolo Temptation Island Vip anticipazioni: Silvia bacia ...

Chiara e Simone - Temptation Island Vip : colpo di scena - usciti assieme : Chiara e Simone lasciano insieme Temptation Island Vip: lei prepara un colpo di scena inaspettato Anche Chiara e Simone lasciano Temptation Island Vip e per loro c’è un bellissimo lieto fine. A prendere la decisione di fare il falò di confronto anticipato è stata la Esposito, la quale ha compreso ciò che aveva bisogno di […] L'articolo Chiara e Simone, Temptation Island Vip: colpo di scena, usciti assieme proviene da Gossip e Tv.

Temptation Island Vip : Alessia Marcuzzi mette in difficoltà Serena : Alessia Marcuzzi a Serena di Temptation Island Vip 2019: “Hai stima per Pago?” E’ appena terminato il falò di Serena Enardu al cospetto di Alessia Marcuzzi. E in questa occasione la donna ha visto ben due video del suo fidanzato Pago sempre più complice con una single di Temptation Island Vip 2019. Ma non è finita qua perchè anche stavolta non ha perso occasione per lamentarsi della sua compagna con quest’ultima. E una ...

Temptation Island Vip - Anna Pettinelli e Stefano Macchi lasciano insieme il programma dopo il falò di confronto : Anna Pettinelli e il fidanzato Stefano Macchi hanno lasciato insieme il resort di Temptation Island Vip, dopo il falò di confronto definitivo che il pubblico di Canale 5 ha visto durante la quarta puntata del docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi.Le cose, però, si erano messe male per Stefano perché la conduttrice radiofonica, dopo aver visto altri filmati riguardanti il fidanzato in piacevole compagnia con la single tentatrice Cecilia, ...

Temptation Island Vip 2 - Giovanni Conversano ancora contro Serena Enardu : «Sognava lo spettacolo - si è ritrovata ai margini» : “Sei una che ammicca. Sei una che balla senza tenere conto che il tuo compagno è a poche centinaia di metri da te, dall’altra parte della stessa isola”, Giovanni Conversano, ex tronista di “Uomini e donne”, torna a parlare dell’attuale protagonista di Temptation Island Vip 2 e sua ex fidanzata Serana Enardu Giovanni, che già ha reso noto il suo pensiero sul comportamento di Serena, attuale fidanzata di Pago, nel reality Mediaset condotto da ...

Temptation Island Vip 2 - Giovanni Conversano ancora contro Serena Enardu : «Sognava lo spettacolo - si è ritrovata ai margini» : ?Sei una che ammicca. Sei una che balla senza tenere conto che il tuo compagno è a poche centinaia di metri da te, dall?altra parte della stessa isola?, Giovanni Conversano,...

Temptation Island VIP 2019 - 4a PUNTATA/ Diretta e coppie : Pago piange per Serena... : TEMPTATION ISLAND Vip 2019, Diretta e coppie quarta PUNTATA 30 settembre. Silvia Maturani a letto con il single Valerio, continua la crisi tra Serena Enardu e Pago...