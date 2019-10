Scuola | Fratoianni | ‘Fioramonti ricorda semplicemente Costituzione’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “A me pare che il ministro Fioramonti abbiato i fondamenti della nostra Costituzione. Ha detto una cosa di buon senso che io condivido interamente.” Lo afferma Nicola, di Sinistra Iìitaliana-Leu parlando con i cronisti a Montecitorio. “Vedo che c’è una gran cagnara -prosegue- sopratutto da parte della destra. E vedo anche un po’ di imbarazzo da parte della maggioranza, che mi sembra inopportuno. Qui non si tratta di giudicare il valore di un simbolo religioso rispetto ad un altro, tantomeno del Crocifisso. Il punto è giudicare l’opportunità che un simbolo religioso qualsiasi stia in un’aula scolastica. Io credo che le aule scolastiche dovrebbero essere libere da ogni simbolo”.L'articolo, ‘FioramontiCostituzione’ ...

