Scala,salta accordo. Scioperi dal 18/10

I sindacati dellaannuncianoa partire dal 18 ottobre, data della prima rappresentazione di "Giulio Cesare", di Haendel. L'agitazione è stata indetta perché il CdA non ha ratificato l'sulla diaria nelle tournée,stipulato a maggio Cgil, Cisl e Uil chiedono "un incontro urgente per affrontare le questioni di merito, compresi gli effetti retributivi per il personale che ha già effettuato trasferte".(Di martedì 1 ottobre 2019)