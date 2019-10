Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Il governo è nato per evitare l’aumento dell’Iva. L’ho detto domenica al premier Conte, al ministro Gualtieri e al Pd. Senza ipocrisie”. Così in un’intervista a ‘La Repubblica’ la ministra dell’Agricoltura Teresaè la capodelegazione di Italia Viva nell’esecutivo. “Se si tiene fede agli impegni assunti dal governo, è una vittoria di tutti”, aggiunge.“Contrapporre le due misure è da irresponsabili. Lavoriamo anche al cuneo fiscale. Ma non con l’aumento dell’Iva e nemmeno con una rimodulazione dell’imposta per cui viene premiato chi attiva la digitalizzazione e penalizzato chi non lo fa. E le persone anziane e i cittadini meno abbienti? Saremmo andati a colpire proprio coloro chesostenere, altro che giustizia sociale”, sottolinea ...

TV7Benevento : Manovra: Bellanova, 'Iva avrebbe punito quelli che vogliamo difendere'... - NovaDemocratia : Manovra, la prima sfida Pd-M5s. Vertice notturno di 4 ore sull’Iva da Conte, ma non c’è intesa. Asse (involontario)… - M5S_No_Grazie : RT @Lettera43: Di Maio, Franceschini, Bellanova e Speranza convocati alle 22 a Palazzo Chigi. Il leader M5s fa la voce grossa, gelo dal Pd.… -