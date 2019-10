Mamma lascia la figlia in auto con il riscaldamento acceso per 5 ore e va al bar con

Mamma la lascia per 5 ore chiusa in auto per andare al bar con un amico - Bimba di 2 anni muore : La madre della Bimba l'ha lasciata di notte chiusa in auto con il riscaldamento acceso per andare a bere qualcosa con un amico in un locale nella contea di Los Angeles. Al ritorno la piccola era già esanime e piena di vomito. Inutili per lei i successivi soccorsi medici e il trasporto in ospedale.Continua a leggere

Belluno - una 30enne Alpina si toglie la vita in caserma : lascia lettera d'addio alla Mamma : Una terribile tragedia si è verificata a Belluno domenica scorsa 15 settembre, dove una giovane ragazza di 30 anni, in servizio presso il nucleo Alpini dell'Esercito, si è improvvisamente tolta la vita nella sua stanza, proprio nella caserma dove lavorava. I carabinieri non hanno dubbi sul gesto volontario della ragazza, per cui non sarebbero coinvolte assolutamente terze persone. Si è trattato di una tragica fatalità. La giovane, di cui non ...

Mamma partorisce neonato in un secchio e lo lascia morire fuori casa. Alla polizia : “Ho fatto così” : I fatti sono avvenuti lo scorso febbraio nell’Oblast' di Irkutsk, Russia Centrale. La donna, dopo essere stata scoperta, ha rievocato di fronte agli agenti lo scioccante momento in cui ha dato Alla luce il figlioletto in un secchio, e poi lo ha deliberato lasciato morire congelato fuori casa.

La Mamma lascia il bambino fuori dal negozio nel passeggino quando esce non lo trova più - il bambino quando diventa grande chiama Chi l’ha visto : “Sono io quel bambino” : Una mamma, nel 1955, era uscita con i suoi due bambini, di cui uno nel passeggino, per andare a fare la spesa. Li aveva lasciati fuori da un panificio ed era entrata per comprare un po’ di pane. Appena uscita non aveva più trovato i due bambini. Dopo tante ricerche la bambina era stata ritrovata ma del piccolo nel passeggino non c’era più traccia. Dopo 54 anni il ambino scomparso, Steven Damman,ha chiamato “Chi l’ha visto” americano e ha ...

Striscia la Notizia - Jimmy Ghione distrutto per il lutto : "Ciao Mamma - mi hai lasciato senza respiro" : "Ciao mamma, sei volata via e mi hai lasciato senza respiro... ma con il tuo sorriso...buon viaggio piccola grande Margherita", così il giornalista di Striscia la Notizia, Jimmy Ghione ha salutato sua madre. Leggi anche:Ida Colucci, lo straziante messaggio di Alberto Matano: "Eri vita, la mia guida.

Trapani - i bagnanti offrono aiuto alla Mamma vu cumprà : “Lascia tua figlia con noi” : Una bella storia estiva di solidarietà e amicizia, quella che è stata raccontata dalla spiaggia di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. La foto che testimonia un commovente gesto di umanità è stata diffusa da Lorenzo Tosa, curatore del blog Generazione Antigone. Una donna vu cumprà stava lavorando da ore sulla spiaggia rovente, cercando di vendere la merce ai bagnati. Ma non era sola: con lei c'era anche la figlioletta di due o tre ...

La Mamma è sempre la Mamma : l’emozione di Angelina Jolie che lascia Maddox al college : Angelina Jolie e figli sul red carpet di «Dumbo»Angelina Jolie e figli sul red carpet di «Dumbo»Angelina Jolie e figli sul red carpet di «Dumbo»Angelina Jolie e figli sul red carpet di «Dumbo»Angelina Jolie e figli sul red carpet di «Dumbo»Angelina Jolie e figli sul red carpet di «Dumbo»Angelina Jolie e figli sul red carpet di «Dumbo»Angelina Jolie e figli sul red carpet di «Dumbo»Angelina Jolie e figli sul red carpet di «Dumbo»Angelina Jolie e ...

Fan di "Mamma - ho perso l'aereo" contro il reboot : "Lasciate stare i classici" - : Mariangela Garofano "Mamma, ho perso l'aereo" verrà riproposto in chiave moderna. Lo ha affermato il CEO della Disney Bob Iger, ma i fan del film non hanno gradito e in rete sono scoppiate le prime polemiche Vi ricordate del piccolo ma furbetto Kevin McCallister, pronto a tutto pur di difendere la sua casa da due ladri molto pasticcioni? Ebbene, la Disney ha annunciato che il 12 novembre di quest’anno negli Stati Uniti, sulla ...