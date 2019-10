Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini | Ha fatto cadere il governo per evitare il

Giuseppe Conte - il sospetto su Matteo Renzi e Luigi Di Maio : "Così facciamo poca strada". La notte delle liti : "Se Renzi comincia a diffeRenziarsi per avere visibilità e Di Maio si mette a inseguirlo sul suo terreno, facciamo poca strada. Finiremo per dividerci in responsabili e arruffapopolo". Il clima nel quale si è definita la Nadef, la nota di aggiornamento del Documento di economia e Finanza, è questo:

La proposta di Luigi Di Maio : sì al voto per i sedicenni : Il neo ministro degli Esteri Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 stelle, ha lanciato la proposta di estendere il diritto al voto ai ragazzi di 16 anni. L'idea è stata esposta sul profilo Facebook tramite un post in cui Di Maio dichiara che abbassare l'età a 16 anni è una proposta che il Movimento 5 stelle sta portando avanti da anni perché i giovani sono il futuro del paese e vanno rispettati, ascoltati e messi al centro della politica. Idea ...

Luigi Di Maio e Davide Casaleggio nel mirino - rivolta 5 Stelle : rivogliono Beppe Grillo : Il clima all'interno del Movimento 5 Stelle non è dei migliori. Non bastavano i 70 parlamentari pronti a far fuori Luigi Di Maio come capo politico, ora i grillini se la prendono anche con Davide Casaleggio. Nel mirino la presenza del figlio del fondatore all'Onu, che andrà lì nelle vesti di una per

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto dileggia Luigi Di Maio : "Sondaggi in picchiata - chiappe in salita" : Che sfottò per Luigi Di Maio. A metterlo a segno ci pensa Luciana Littizzetto, nel corso del suo dialogo con Fabio Fazio nel corso della prima puntata stagionale di Che tempo che fa, in onda su Rai 2. Come al solito, la comica torinese passa in rassegna una serie di fotografie. E lo sfottò al capo p

Non è l'arena - Luigi Di Maio "in fuga" da Matteo Salvini : rifiuta il confronto tv proposto da Giletti : In fuga. Così potrebbe essere definito Luigi Di Maio, ospite in studio a Non è l'arena, il programma condotto da Massimo Giletti su La7. Il capo politico del M5s era infatti il primo ospite della puntata di domenica 29 settembre, protagonista di una lunga intervista in cui ha spaziato dall'azione di

Bruno Vespa - il retroscena su Luigi Di Maio : "Cosa è accaduto appena è partito per New York" : Sul ruolo di Luigi Di Maio, capetto in crisi nera all'interno di un M5s che lo contesta e in cui molti lo vorrebbero detronizzare, ragiona Bruno Vespa nel suo fondo su Il Giorno di sabato 28 settembre. Si parte dal presupposto che Giuseppe Conte, ora, "può approfittare delle difficoltà di Luigi Di M

Pietro Senaldi : ormai Luigi Di Maio è rimasto solo : Tre sono gli sconfitti del governo giallorosso: i cittadini, che in maggioranza avrebbero voluto votare, Matteo Salvini, che fino a due mesi fa era l' uomo più potente d' Italia, e Luigi Di Maio, che sta sperimentando la solitudine del numero zero, solo con la sua poltrona. Se però gli elettori, pre

Vittorio Sgarbi attacca Luigi Di Maio : "Tentata estorsione sul vincolo di mandato - è fuorilegge" : "L'articolo 67 della Costituzione sancisce che ogni membro del Parlamento esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato'. La multa di 100mila euro evocata da Di Maio, oltre a una grave violazione di un principio costituzionale, è una estorsione". Vittorio Sgarbi, in un post pubblicato sul suo pr

Luigi Di Maio e l'esodo dal M5s : altri tre addii per Lega e Renzi - ecco i nomi : Più che una scissione nel Movimento 5 stelle è in atto una fuga di massa. Dopo Silvia Vono, passata con Matteo Renzi a Italia Viva, altri tre grillini sono pronti a lasciare il Movimento guidato da Luigi Di Maio. Tanti i fattori che stanno determinando l'esodo: il dimezzamento dei voti dalle Europee

No - la crisi del Movimento 5 Stelle non è “colpa di Luigi Di Maio” : La “crisi” dei Cinque Stelle va molto oltre il ruolo e la figura di Luigi Di Maio. È strutturale, organica, complessa e affonda le radici nelle tante complessità di un partito ormai privo di qualunque bussola ideologica o politica. E che dunque rischia di perdersi in quella vasca piena di squali che è la politica italiana al tempo dei "governi a progetto".Continua a leggere

GianLuigi Paragone sfida Luigi Di Maio : "Non me ne vado - dal M5s mi devono cacciare" : GianLuigi Paragone smentisce le voci che circolano su un suo possibile ritorno alla Lega e assicura: "Fino a che non mi sbattono fuori, io resto dentro". Messaggio ambivalente, a voler essere maliziosi: ritorno nel Carroccio solo dopo l'eventuale cacciata? Chissà. Il grillino dissidente mostra di no

Silvia Vono - l'sms con cui ha comunicato a Luigi Di Maio il passaggio con Renzi : "Tutto vero - non ti stupire" : La prima è stata la senatrice Silvia Vono, ma radio Transatlantico dice che potrebbe non essere l'unica. La prima a mollare il M5s e Luigi Di Maio per andare con Matteo Renzi, ossia con l'arci-nemico, con il simbolo di tutte le battaglie grilline, con quello che per i pentastellati è causa ed origin

Gianmarco Centinaio spaventa Luigi Di Maio : "Contattato da due M5s - nella Lega entro Natale" : Le poltrone sono sempre più girevoli e non tutti i 5 Stelle sono contenti dell'alleanza di Governo col Pd. A confermarlo, dopo le molte voci degli ultimi giorni, è stato l'ex ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con deLega al turismo Gian Marco Centinaio. Il senatore leghista, os

Luigi Di Maio agita le manette : "Evasori fiscali tutti in carcere - presto conoscerete la legge" : Il governo delle manette, quello di M5s e Pd, i due partiti più forcaioli d'Italia. Ovviamente, nel duello manettaro, stravincono i grillini, simbolo del giustizialismo più spinto, tanto che il loro vero ispiratore è un tipino come Marco Travaglio. E Luigi Di Maio, intercettato a New York a margine