La lampadina IKEA TRADFRI LED arriva in Europa a un prezzo incredibile

Fonte : tuttoandroid

(Di martedì 1 ottobre 2019) Dallo store online svizzero dila conferma dell’ormai prossimo esordio sul mercato di una nuovadella serie, ossia la famiglia di prodotti di questo popolare brand dedicati alla casa smart. Stando a quanto si apprende dalla descrizione ufficiale, questasmart si caratterizza per la capacità offerta all’utente di regolare l’intensità della luce emessa in modalità wireless (con l’apposito telecomando è possibile controllare contemporaneamente fino a 10 lampadine), così da garantire un’esperienza personalizzata in base alle proprie esigenze o ai vari momenti della giornata. Dal punto di vista estetico, presenta un filo incandescente con vetro colorato e produce una luce calda, ricordando le prime luci del mattino e contribuendo a creare un’atmosfera piacevole. Per quanto riguarda ildi tale...

IKEAITALIA : @BallatoreM Ciao @BallatoreM, dai un occhiata a LEDARE, sembrerebbe essere quello che stai cercando: - acerrima : E poi vorrei tantissimo provare ad avere un acquario piantumato. Ho iniziato a informarmi e a capire quali siano le… -