Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 1 ottobre 2019)e ingerito 42di un analgesico potentissimo a base di ossicodone, unche ha effetti simili a quelli della morfina. I due fratelli Dries e Robbe De Ceuster, di 27 e 20 anni, si sono addormentati e sono morti poco dopo. Ora il padre, un imprenditore che lavora nel settore del riciclo di rifiuti dovrà aspettare che venga effettuata l’autopsia. Ma intanto si cerca di capire che cosa possa essere successo ai giovani. Si legge sul Corriere della Sera:“Già tre o quattro pasticche avrebbero potuto provocare gravi problemi soprattutto se aggiunte all’alcol”spiegato i medici agli uomini della squadra mobile, che, diretta da Antonino De Santis, stanno conducendo le indagini sulla fine dei due ragazzi belgi, arrivati a Firenze con il padre e la sua compagna per qualche giorno di vacanza.I medicinali sono stati ...

HuffPostItalia : 'Hanno bevuto birra e 42 compresse di un oppiaceo'. Indagato il farmacista per la morte dei due fratelli - 73luke73 : @fattoquotidiano In 5 mesi di indagini non hanno trovato nemmeno che se ha bevuto un caffè non ha ritirato lo scont… - Tauro2222 : @matteosalvinimi @beppe_grillo @GiuseppeConteIT @nzingaretti @ale_dibattista @matteorenzi @luigidimaio Test Droga a… -