Finlandia | attacco con spada in un centro commerciale | almeno un morto e 10 feriti

Attacco a colpi di spada in una scuola di Kuopio - Finlandia. Un morto e 9 feriti : Un morto e 9 feriti. È questo il bilancio dell’Attacco compiuto a Kuopio, in Finlandia, in un istituto scolastico, all’interno di un centro commerciale. Una persona è stata arrestata. Secondo alcuni testimoni, l’aggressore era armato con una spada: avrebbe estratto l’arma da una borsa prima di iniziare a colpire le sue vittime. A sua volta sarebbe rimasto ferito.Secondo le informazioni fornite dalla ...