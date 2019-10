Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) Roma, 1 ott. (AdnKronos) – Lo stop all’aumento dell’Iva è unadi Di? “Non è. L’Iva per fortuna non aumenta e siamocontenti per questo. Anche perchè per colpa di Salvini abbiamo ereditato 23 miliardi di euro”. Lo dice Nicolaal Tg3. L'articolo Def:, ‘su Iva-Di? non ècontenti’ CalcioWeb.

TV7Benevento : Def: Zingaretti, 'su taglio cuneo mancati soldi, ma c'è inversione tendenza'... - TV7Benevento : Def: Zingaretti, 'su Iva vittoria Renzi-Di Maio? non è vero, tutti contenti'... - LaPresse_news : Def, Zingaretti: 'Paletti Renzi-Di Maio? Basta con le polemiche, gli italiani le odiano' -