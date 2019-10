Def | Gelmini | ‘da governo nessun progetto per futuro’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) Roma, 1 ott. (AdnKronos) – ‘La Nota di aggiornamento al Def rivela che, rispetto alle roboanti promesse di svolta, questonon ha unper il futuro e per l’Italia”. Lo afferma Mariastella, capogruppo di Fi alla Camera. “Si prepara -aggiunge- una legge di Bilancio senza anima e senza verità. Dicono di aver trovato le risorse per sterilizzare l’Iva, ma non hanno trovato un bel niente. La prossima legge finanziaria sarà coperta per 14 miliardi da nuovo debito (sempre che la Commissione europea accordi tale flessibilità ulteriore) e da 7 miliardi di lotta all’evasione (che non arriveranno). Una cifra aleatoria e scritta a caso per far quadrare i conti. Ci voleva ildelle quattro sinistre per fare nuovo deficit e nuovo debito e per scatenare la guerra al contante e alle merendine”. “Le entrate per ...

