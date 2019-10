Bach dopo Bach

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 1 ottobre 2019) Per tutti, con il ritorno rilanciato da Mendelssohn e predicato in Francia da Gounod, l’idea di un contrappunto ideale eterno, modello costruttivo e schema gnoseologico, exemplum moderno del musicista perfetto e summa della musica perennis, riporta inesorabilmente alla figura dicome compositore assoluto, terminus ad quem di ogni consiglio musicale e, in quanto tale, mai più uscito dall’orizzonte della ricerca musicale, fosse anche quello dei pentagrammi ultramirabili, se addirittura un compositore della levatura di Debussy ebbe a considerarequale “continent toute la musique”.Alfredo Casella, grande revisore della “Fantasia cromatica e fuga”, ebbe a scovarvi in essa l’attacco della “Walküre” (in re minore, appunto), una cadenza straussiana e, addirittura, un’armonia del “Sacre du printemps” ...

