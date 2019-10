Ancelotti su Milik | “Non ha bisogno di essere rilanciato | sta bene e darà il suo

Genk-Napoli - Alvino anticipa le scelte di Ancelotti : “Lozano e Milik verso una maglia da titolare. Mertens? Questa la probabile formazione di domani “ : Carlo Alvino, fa il punto sulle ultime del Napoli alla vigilia della partita contro il Genk Il giornalista Carlo Alvino, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli e sulla probabile formazione di domani contro il Genk: “Tra Napoli e Genk c’è un divario tecnico abissale ma gli azzurri devono dimostrarlo sul campo. Poi c’è ...

Probabili formazioni Napoli-Cagliari - Ancelotti si affida ancora a Milik : Probabili formazioni Napoli-Cagliari – Continua il programma valido per la 5^ giornata del campionato di Serie A, una giornata che promette grande spettacolo, interessante la sfida che mette di fronte Napoli e Cagliari. La squadra di Carlo Ancelotti è reduce dal netto successo in trasferta contro il Lecce, gli azzurri sono in corsa per la vittoria della scudetto con Juventus ed Inter, lotta che si preannuncia avvincente. Il Cagliari ...

Ancelotti a DAZN : “Il gruppo mi dà fiducia - giusto ruotarli tutti. Fabian sta benissimo a Napoli! Bene Milik-Llorente - Elmas…” : Intervista Ancelotti DAZN Lecce-Napoli 1-4 Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti, è intervenuto al microfono di DAZN al termine del match contro il Lecce: “Ho un gruppo che mi da fiducia ed è giusto far ruotare tutti per tenerli freschi e motivati. Avevamo optato per un modulo offensivo con due terzini alti, quindi Fabian ha giocato più basso il primo tempo, mentre nel secondo l’ho avanzato e sappiamo che dalla trequarti in ...

Live Lecce-Napoli 0-0 : Ancelotti si affida a Milik e Llorente : Il Lecce torna a giocare di fronte al proprio tifo dopo la bella vittoria nel posticipo di lunedì scorso ai danni del Torino e cerca continuità di risultati, dopo le due sconfitte...

Davide Ancelotti : «Milik seconda punta ha più possibilità di partecipare alle azioni» : Nel prepartita di Lecce-Napoli ai microfoni di Dazn ha parlato il vice allenatore del Napoli Davide Ancelotti: “Abbiamo un ampio parco attaccanti a disposizione, tutti con caratteristiche diverse. Oggi abbiamo deciso di far giocare Arek Milik come seconda punta, con più possibilità di partecipare alle azioni. E maggiore presenza in area” L'articolo Davide Ancelotti: «Milik seconda punta ha più possibilità di partecipare alle azioni» ...

Lecce-Napoli live dalle 15 : Ancelotti si affida a Milik e Llorente : Il Lecce torna a giocare di fronte al proprio tifo dopo la bella vittoria nel posticipo di lunedì scorso ai danni del Torino e cerca continuità di risultati, dopo le due sconfitte...

CdS – Ancelotti tentato dal maxi turnover e dalla coppia Llorente-Milik : Secondo alcune indiscrezioni raccolte dal Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti potrebbe optare per un maxi turnover. Secondo il quotidiano sportivo, dal primo minuto potrebbe esserci Arkadiusz Milik, fermo ai box dai primi di agosto, quando una infiammazione al pube lo fermò nel corso del soggiorno statunitense per la doppia amichevole col Barcellona. L’altro ballottaggio riguarda invece Llorente, la novità più clamorosa ...

Gazzetta – Col Lecce Ancelotti farà giocare Lozano e Milik : La Gazzetta dello Sport conferma il grande ritorno di Milik e scrive che Ancelotti lo schiererà oggi a Lecce in coppia con Lozano. Tanti assenti dietro, come annunciato non ci sarà Manolas che ha un piccolo risentimento muscolare, al suo posto Maksimovic. Torna Ghoulam sulla fascia sinistra ed esordisce Malcuit sulla destra. A centrocampo non sarà della partita Allan per un attacco influenzale, spazio ad Elmas e Zielinski. Ancora nulla per ...

CorSport : Ancelotti sceglie due giganti in attacco - Milik e Llorente : Contro il Lecce Ancelotti decide di schierare un attacco di giganti. Per il Corriere dello Sport la scelta del tecnico azzurro Ancelotti ricadrà sulle due torri: Milik e Llorente. Nella ripresa potrebbero invece subentrare, portando un po’ di freschezza in campo, Lozano o Mertens. Questa la formazione ipotizzata dal quotidiano sportivo. Tra i pali assisteremo al ritorno di Ospina. A proteggere la sua porta ci saranno Maksimovic e Koulibaly ...

Serie A - conferenze stampa 3^ giornata : Ancelotti : “Ok Milik e Insigne - Llorente possibile titolare”. Sarri : “Niente turnover in questa fase”. Conte : “Aspetto il miglior Sanchez” : conferenze stampa 3 giornata- Ecco le conferenze stampa della 3^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Fiorentina-Juventus, poi Napoli-Sampdoria e poi Inter-Udinese. Napoli-Sampdoria Ancelotti: “Le condizioni del San Paolo? Speriamo domani sia tutto ok. La mia è stata una esternazione fatta con il cuore. Gli spogliatoi dovevano essere consegnati il 31 […] L'articolo Serie A, conferenze stampa 3^ giornata: Ancelotti: ...

Ancelotti : «Milik sta bene. Parlerò con lui per capire se convocarlo domani» : È la conferenza della soluzioni dei misteri quella di Carlo Ancelotti alla vigilia della partita contro la Sampdoria. Il tecnico ha finalmente fatto il punto sugli infortuni e chiarito le voci sulle presunte condizioni fisiche di Insigne e Milik «La condizione generale della squadra è buona. Milik e Insigne hanno iniziato a lavorare con la squadra. Problemi completamente dimenticati. Ora sta a me decidere se sono recuperabili per domani. L’unico ...

