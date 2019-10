Acli Roma | con slogan ‘ri-animare la città’ inizia V edizione Ottobrata Solidale | si

Borzì : Da Acli Roma sì a accoglienza - tante iniziative per Giornata Mondiale Migrante e Rifugiato : Roma – La Acli di Roma aderiscono alla 105ª Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato , che si celebrerà domenica 29 settembre 2019, con diverse iniziative a partire da una cartolina che mira a sensibilizzare sul tema dell’ accoglienza e dell’integrazione per rispondere all’appello del Santo Padre che invita ad nuova apertura perchè “non si tratta solo di migranti: si tratta delle nostre paure, della carità, ...

Ortofrutta invenduta - Acli Roma e Car recuperano 23 tonnellate : Roma – In 14 mesi, da maggio 2018 a luglio 2019, la collaborazione tra le Acli di Roma aps e il Centro Agroalimentare di Roma (Car), nata nell’ambito del progetto ‘Il Cibo che Serve’ sostenuto dalla Regione Lazio, e’ cresciuta in maniera esponenziale, permettendo in totale il recupero di oltre 23 tonnellate di Ortofrutta, ridistribuiti nei circuiti di solidarieta’ della Capitale. Delle materie prime ...