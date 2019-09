Voglio salutare gli amici Cerco di ritardare la mia morte | l' ultimo video di

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 30 settembre 2019) Era dicembre 2018. Nadia Toffa sapeva che le restava poco da vivere, che la malattia la stata portando via, nonostante lei lottasse per affrontara. Prima di andarsene ha scelto dii suoicon un. Ha mandato un messaggio a Giorgio Romiti, l’autore che più spesso lavorava con lei, gli ha chiesto di andare a casa sua con la telecamera. E ha iniziato a parlare ai suoi.Il filmato è lungo 20 minuti e il 1 ottobre, giorno in cui Le Iene, la trasmissione di cui è stata per anni conduttrice, riparte, sarà mostrato agli spettatori. Le parole che Nadia dice e il messaggio che lascia sono fortissimi. Li riporta il Corriere della Sera:“La sorpresa è che vorrei incontrare, vecchi, nuovi, persone care, colleghi che hanno lasciato un segno in questo mioanno tremendo, persone che contano davvero. Livedere ora ...

