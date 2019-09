Tina Cipollari smonta la Galgani | Gemma come Marilyn Monroe? Una donnetta!

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 30 settembre 2019) Serena Granatoviene attaccata in studio da Barbara De Santi e: interviene Maria De Filippi La nuova puntata di Uomini e donne è stata all'insegna della tensione e ha visto alcune protagoniste del dating show di Maria De Filippi dare vita ad un acceso scontro in studio. La regia del format ha mandato in onda un rvm delle dichiarazioni rilasciate daa margine del suo recente défilé, dove quest'ultima aveva voluto sfilare impersonando la diva ed icona pop per antonomasia,. "Sono contenta, èse fossi arrivata prima -ha fatto sapere l'ex compagna di Giorgio Manetti ed acerrima nemica di, classificatasi seconda-. Gianni ese sono opinionisti mi lasciano parlare prima... dire il fatto di aver scelto, la sua filosofia, per quello che diceva, non era un'oca, ma una donna che ha sofferto ...

infoitcultura : UOMINI E DONNE/ Tina Cipollari a dieta: 'per Natale 10 kg in meno' (trono over) - infoitcultura : Chi è Tinì Cansino, l’opinionista che siede vicino a Tina Cipollari? [FOTO] - infoitcultura : TINA CIPOLLARI E BARBARA DE SANTI VS GEMMA GALGANI/ 'La donnetta di Uomini e Donne' -