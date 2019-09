Stagione delle piogge

Motocross delle Nazioni 2019 : si chiude la Stagione ad Assen. I padroni di casa pronti a fare il colpaccio : Cresce l’attesa per l’evento a squadre che anche quest’anno abbasserà il sipario sulla stagione iridata della MXGP e della MX2, la 73esima edizione del Motocross delle Nazioni 2019 è in procinto di prendere il via questo fine settimana ad Assen, Olanda. Il tracciato è stato preparato al meglio per garantire la massima spettacolarità della manifestazione, rispetto al GP ufficiale del calendario le tribune sono state ingrandite per ...

Il Paradiso delle Signore : Andreina e Luca non ci saranno nella quarta Stagione (RUMORS) : Continuano a circolare indiscrezioni sulla soap Il Paradiso delle Signore Daily. La data d’uscita della quarta stagione (la seconda in versione daily) è attesa - salvo cambiamenti dell'ultimo momento - per il 14 ottobre. Tra le varie novità, si assisterà a diverse uscite di scena per quanto concerne i personaggi principali. Ad esempio non ci saranno Luca Spinelli e Andreina Mandelli. Il primo, dopo aver compiuto la sua vendetta, ormai non ha più ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni nuova Stagione : torna Clelia ma addio ad Andreina - Luca Spinelli - Tina e Sandro : Nuove indiscrezioni per la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore versione daily. Clelia Calligaris torna in scena mentre addio definitivo ad Andreina, Luca, Tina e Sandro.

Fortnite : una particolare teoria suggerisce che il Razzo lanciato nella Stagione 4 sia responsabile delle modifiche alla mappa : Durante la Stagione 4 di Fortnite i giocatori hanno assistito ad un particolare evento che ha permesso di lanciare nello spazio del gioco un Razzo. Ad evento finito però e col passare delle stagioni, sembra che questo Razzo abbia ancora un forte impatto, soprattutto sulla mappa del Battle Royale di Epic.C'è chi in tutto questo tempo ha analizzato le modifiche alla mappa e ne ha tratto una curiosa ma valida teoria. L'utente di Reddit Milioraptor ...

Il castello delle cerimonie - la nuova Stagione da stasera venerdì 30 agosto su Real Time : Questo venerdì 30 agosto andrà in onda, in seconda serata su Real Time, alle 22:40 circa, la prima puntata della nuova stagione de "Il castello delle cerimonie". Anche in questa ottava stagione il Grand Hotel La Sonrisa di Sant'Antonio Abate farà da location a gioiosi eventi quali matrimoni, feste di diciottesimi compleanni e altre ricorrenze. Come sempre i padroni di casa Imma Polese e il marito Matteo Giordano faranno di tutto perché gli ...

La Stagione delle Tv : da DAZN a Sky - parola ai vertici : Riparte la nuova stagione calcistica e le varie emittenti televisive si preparano a mettere in campo tutte le loro forze per offrire agli appassionati. Da Vronica Diquattro di DAZN, ad Auro Bubarelli, direttore di RiSport, passando per Alberto Brandi (Mediaset) e Federico Ferri (Sky), “La Gazzetta dello Sport” ha parlato con i vertici dei principali […] L'articolo La stagione delle Tv: da DAZN a Sky, parola ai vertici è stato realizzato da ...

F1 - Mondiale 2019 : Pirelli ufficializza la scelta delle gomme per il finale di Stagione di Abu Dhabi : La Pirelli ha già ufficializzato le gomme che saranno utilizzate nel corso del fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi 2019 di Formula Uno, 21esimo ed ultimo appuntamento della stagione. Il campionato si concluderà, quindi, con la ormai consueta gara all’imbrunire nella capitale degli Emirati Arabi Uniti e capoluogo dell’emirato omonimo con il suo scenario mozzafiato tra deserto, Golfo Persico, e strutture avveniristiche. Il ...

Il Castello delle Cerimonie 2019 - la nuova Stagione dal 30 agosto su Real Time : "Magia" è la parola chiave della nuova stagione de Il Castello delle Cerimonie, su Real Time da venerdì 30 agosto 2019 alle 22.40. Se la favola è da sempre quel che la Famiglia Polese riserva alle famiglie che scelgono La Sonrisa per celebrare le proprie feste, la magia è quella che la serie tv è riuscita a portare nel racconto di una quotidianità non sempre facile che scompare di fronte agli specchi, alle dorature e alle ceramiche del ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni : al via le riprese della quarta Stagione in formato Daily : Buone notizie per i fan del magazzino più famoso di Milano. Al via le riprese delle nuove puntate della quarta stagione, anche lei in formato Daily.