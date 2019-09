Roma | aggredisce passante con un coltello | arrestata romena

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 30 settembre 2019) Marco Della Corte Una ragazzadi 24 anni ha aggredito uncon unferendolo al braccio, l'episodio è avvenuto al quartiere Testaccio Una ragazza di 24 anni cittadinaha aggredito con ununferendolo al braccio destro. L'episodio è avvenuto a, tra via Giovanni Branca e via Beniamino Franklin presso il quartiere Testaccio. La giovane è statain data 28 settembre 2019 intorno alle 16:00 dagli agenti del Reparto Volanti. La donna è stata in seguito trasportata in commissariato per gli opportuni accertamenti. Tuttavia, la furia dellanon ha accennato a placarsi, in quanto, ha danneggiato un'auto della polizia ed aggredito alcuni agenti. Un sabato pomeriggio all'insegna della paura a. Il tutto è accaduto poco prima delle 16:00 in via Giovanni Branca, a pochi passi da piazza Santa Maria Liberatrice, nel ...

fattoquotidiano : Roma, 57enne è in chiesa per pregare: un uomo la aggredisce alle spalle e tenta di stuprarla. Arrestato un 34enne - melanest4 : La formazione più efficace e forse sensata potrebbe essere un 3421 con Donnarumma Musacchio Roma RR Con… - italiaserait : Roma, aggredisce passante con un coltello e lo ferisce al braccio: 24enne arrestata a Testaccio… -