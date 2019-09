Parrucci | sostegno ai sindacati sulla crisi Ama

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2019) Roma – “Concordo pienamente con lo stato di agitazione deiFIT CISL, CGIL FP e FIADEL, che il 15 ottobre torneranno in piazza per manifestare la loro preoccupazionesituazione di AMA. Dopo tre anni di promesse, noncuranza e mancate decisioni da parte dell’Amministrazione capitolina e con le possibili dimissioni del quinto Cda in soli tre anni, la condizione di AMA sta precipitando verso scenari molto preoccupanti. Ad aggravare il tutto, la situazione dei lavoratori senza mezzi, senza divise, con impianti al collasso e vittime delle frustazioni e delle proteste dei cittadini romani. Il tempo è scaduto, la sindaca Raggi si assuma finalmente la responsabilità di decidere, visto che fino ad oggi non lo ha fatto”. L'articoloaiAma proviene da RomaDailyNews.

