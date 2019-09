Orrore nel Palermitano | cucciolo di Pittbull ucciso e gettato in uno scantinato

Accadde oggi : il 23 settembre 1940 l’ennesimo Orrore nel campo di concentramento di Auschwitz : “Dopo essersi spogliati venivano portati nella camera della morte, dove i tedeschi avevano messo delle tubature per fargli credere fosse un bagno. Le bombole del gas arrivavano sempre con una macchina della Croce Rossa tedesca e due uomini delle SS. Trascorsi sei o sette minuti nelle camere, iniziavano a morire. Mezz’ora dopo, iniziava il nostro lavoro: avremmo dovuto prendere i corpi di donne e bambini innocenti e portarli ...

Orrore nel Messinese : scuoiano e macellano un asinello [FOTO] : Orrore questo pomeriggio a Bordonaro, in provincia di Messina dove gli agenti della Municipale hanno rinvenuto in due sacchi di spazzatura la carcassa smembrata di un asinello . La scoperta è avvenuta durante le consuete attività di controllo della Municipale: gli agenti hanno notato un uomo avvicinarsi ai cassonetti con una carriola carica di sacchi e insospettiti hanno indagato. Il povero animale è stato macellato clandestinamente e l’uomo ...

Delitto di Piacenza - Orrore nel pollaio : i dettagli terrificanti sulla morte di Elisa Pomarelli : Massimo Sebastiani ha ucciso Elisa Pomarelli dopo un pranzo tranquillo, dopo che lei gli lo ha rifiutato, anzi gli ha detto che sarebbe stato meglio non vedersi più. Nella confessione del 7 settembre, poco dopo essere stato catturato sulle colline piacentine, il 45enne racconta tanto altro di quel 2

Orrore nel casolare - dopo l'incendio trovata donna carbonizzata : ipotesi e sospetti : Sotto le macerie di un casolare andato a fuoco due notti fa a Castello d'Argile, non lontano da Bologna. Il cadavere sarebbe...

Napoli - Orrore nella notte : 18enne accoltellato al cuore per uno sguardo di troppo : Questa notte un 18enne napoletano è stato portato sanguinante all'ospedale San Giovanni Bosco da alcuni amici. Il ragazzo, accoltellato al torace, è stato assistito immediatamente...

Orrore nel torinese : gatto impiccato davanti ad una chiesa - gesto esoterico o incidente? : Un gatto è stato ritrovato impiccato alla cancellata della chiesa di San Luigi Gonzaga a Chieri, comune alle porte di Torino. A dare l’allarme è stato il sacrestano che, questa mattina, mentre apriva la parrocchia, ha ritrovato l’animale morto. Sull’accaduto indagano ora i carabinieri che stanno cercando di contattare i proprietari e di ricostruire l’accaduto per dare un’identità ai responsabili. A quanto si ...

Gatti mutilati e uccisi con veleno. Orrore nel pavese : A Velezzo Lomellina, in provincia di Pavia, una colonia di Gatti è stata sterminata da un ignaro carnefice con esche e trappole mortali. Esche avvelenate e trappole mortali. Con questi espedienti, un ignoto carnefice ha decimato un'intera colonia di Gatti a Velezzo Lomellina, in provincia di Pavia. Le ha provate tutte pur di raggiungere il suo vile obiettivo: sterminare un insediamento felino di ben 25 Gatti selvatici. Così, ...

Orrore in ospedale - salma ricoperta di formiche nella camera mortuaria : la denuncia della famiglia : È successo all'ospedale di Scafati, in provincia di Salerno. I parenti della donna hanno presentato una denuncia ai...