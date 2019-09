Nadia Toffa | i suoi ultimi giorni in un video a Le Iene | «Non conta quanto vivi | ma come

“Non so quanto tempo”. Nadia Toffa : l’ultimo dolcissimo filmato prima di morire : Il primo di ottobre inizia la nuova stagione de Le Iene, che riparte nel ricordo di Nadia Toffa, l’inviata e conduttrice del programma scomparsa il 13 agosto 2019 dopo una lunga malattia. Il programma, che è stato la casa di Nadia Toffa, omaggerà certamente il volto che è stato un simbolo assoluto delle ultime edizioni del programma. Ma c’è un inedito. Come riporta il Corriere della Sera da un racconto di Davide Parenti, esiste un video lungo ...

"Voglio salutare gli amici. Cerco di ritardare la mia morte" - l'ultimo video di Nadia Toffa a Le Iene : Era dicembre 2018. Nadia Toffa sapeva che le restava poco da vivere, che la malattia la stata portando via, nonostante lei lottasse per affrontara. Prima di andarsene ha scelto di salutare i suoi amici con un video. Ha mandato un messaggio a Giorgio Romiti, l’autore che più spesso lavorava con lei, gli ha chiesto di andare a casa sua con la telecamera. E ha iniziato a parlare ai suoi amici.Il filmato è lungo 20 minuti e il 1 ...

Alessia Marcuzzi - prove Iene : le parole su Nadia Toffa spezzano il cuore : Alessia Marcuzzi, prove Iene: le parole su Nadia Toffa spezzano il cuore Giorno mesto per Alessia Marcuzzi che è tornata nello studio de Le Iene in vista della nuova stagione televisiva del programma di Italia Uno (martedì 1 ottobre ci sarà la prima puntata della stagione 2019/2020). E il ricordo non ha potuto che correre […]

Nadia Toffa e il suicidio assistito : Don Maurizio Patriciello svela tutto : Giovedì 26 settembre è andata in onda una puntata particolare de La vita in diretta: Lorella Cuccarini ha fatto un omaggio a una grande donna, volto simbolo di Mediaset che è venuta a mancare il 13 agosto 2019 a causa di un tumore al cervello. Ovviamente stiamo parlando di Nadia Toffa che è venuta a mancare poco dopo aver compiuto 40 anni. Anche la Rai ha voluto rendere omaggio a una persona che nella sua vita si è distinta per il suo talento, ...

Nadia Toffa - la dedica a La Vita in Diretta : "Ha insegnato a non aver paura" : La Vita in Diretta, la dedica a Nadia Toffa: "Ci ha insegnato a non aver paura" Nel corso della puntata odierna a La Vita in Diretta si è affrontato un argomento delicatissimo: i tumori. Durante questa commovente pagina si è parlato specialmente di Nadia Toffa e della sua lunga ed intensa battaglia contro il cancro. […]

Taranto : intitolato a Nadia Toffa il reparto di oncoematologia pediatrica : intitolato a Nadia Toffa il reparto di oncoematologia pediatrica di Taranto: ne danno notizia Le Iene, attraverso il proprio sito. “La petizione – scrivono le Iene nella loro pagina online – firmata da più di 90mila persone per intitolare a Nadia Toffa il reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, è stata consegnata al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. ...

Emma Marrone - il commento agghiacciante sul post di Nadia Toffa. È ora di smetterla : Un commento agghiacciante su Emma Marrone comparso sull’ultimo, doloroso, post Instagram di Nadia Toffa ci lascia senza parole e ci spinge a una riflessione profonda e drammatica. Non bastavano i problemi di salute, a rendere ancora più difficile questo periodo per Emma Marrone ci hanno pensato gli haters. Instancabili e senza remore, hanno pensato bene di attaccarla proprio ora che è più fragile. Solo qualche giorno fa la cantante ha ...

Napoli - Don Patriciello : "Suicidio assistito? Nadia Toffa non ci pensò mai" : Il parroco della Terra dei fuochi, amico della giornalista scomparsa, scrive nelle ore in cui la Corte Costituzionale deve esprimersi sul fine vita

Le Iene nuova edizione - Golia su Nadia Toffa : “Doloroso sapere che…” : Nadia Toffa, Giulio Golia prima de Le Iene: “E’ doloroso sapere che non c’è più” Intervistato da DiPiù Tv prima della partenza de Le Iene Show, Giulio Golia ha ricordato Nadia Toffa e ha usato delle parole davvero toccanti: “È doloroso sapere che non c’è più. E già mi mancano le nostre confidenze, i suoi messaggi quotidiani…” E ha proseguito dicendo che dell’indimenticata Nadia Toffa gli ...

È ufficiale! Nadia Toffa - la notizia commovente a poco più di un mese dalla sua morte. Lei sarebbe d’accordo : Era il 13 agosto 2019 quando l’Italia si è svegliata con la notizia terribile della morte di Nadia Toffa. La conduttrice e giornalista de Le Iene ha combattuto per anni contro un tumore e poi è morta. La Toffa, durante la sua malattia, non ha mai perso il sorriso e la voglia di lottare, anzi è stata un esempio per tutti coloro che stavano vivendo la sua stessa situazione. La morte della iena ha lasciato l’Italia nello sconforto: Nadia Toffa era ...

Nadia Toffa - il dolore di Giulio Golia/ "Non voleva noi de Le Iene al suo capezzale" : Nadia Toffa, il dolore di Giulio Golia per la morte della gioranlista. "Non voleva noi de Le Iene al suo capezzale". E racconta come seppe del malore...

“La prossima”. Emma Marrone malata - insulti choc sulla bacheca di Nadia Toffa : “Uomini col cuore pieno di vermi” e l’invito a insultare lui. Gabriele Muccino, che l’ha diretta nel suo debutto al cinema nel film che uscirà il 13 febbraio ‘Gli anni più belli’, su Twitter difende Emma Marrone dagli haters che non hanno esitato a far circolare sui social frasi di disprezzo e commenti fuori luogo anche in occasione dell’annuncio della cantante di doversi fermare per affrontare un problema di salute. Sono tanti i vip che hanno ...

Verissimo - Adriana Volpe in lacrime per Nadia Toffa : la conduttrice l'aveva sostenuta dopo la lite con Magalli : Adriana Volpe, ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, ha ricordato Nadia Toffa. La conduttrice delle Iene - rivela la Volpe - le ha dimostrato tutto il suo sostegno dopo la lite con Giancarlo Magalli. La Toffa infatti le aveva espresso pubblicamente la sua solidarietà, non solo dal punto di vista pr