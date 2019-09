Moto3 | Mondiale 2020 | il team di Max Biaggi ingaggia Romano Fenati L’ascolano sarà

Moto3 - Risultato GP Aragon 2019 : Canet trionfa in solitaria - primo podio stagionale per Dennis Foggia. Dalla Porta 11° - leader del Mondiale : Il GP di Aragon 2019 della Moto3 ha visto un dominio totale dello spagnolo Aron Canet che con la sua KTM, dopo aver conquistato con margine le qualifiche ieri, è riuscito ad imporre il proprio passo anche in gara. Fin dai primi giri l’iberico si è mostrato inattaccabile e al settimo giro un allungo decisivo gli ha permesso di scappare e cominciare la sua cavalcata solitaria terminata con quattro secondi e mezzo di vantaggio. Alle sue ...

Classifica Mondiale Moto3 : Dalla Porta in testa dopo il GP Aragon - +2 su Canet. Arbolino a -30 : Lorenzo Dalla Porta si conferma in testa al Mondiale Moto3 dopo il GP Aragon ma ora il centauro italiano ha soltanto due punti di vantaggio su Aron Canet quando mancano cinque gare al termine della stagione, terzo posto per Tony Arbolino che si trova a 30 lunghezze dal connazionale. Di seguito la Classifica del Mondiale Moto3 al termine del GP Aragon. Classifica Mondiale Moto3 2019 (dopo GP Aragon, top ten) 1. Lorenzo Dalla Porta 184 2. ...

LIVE Moto3 - GP Aragon 2019 in DIRETTA : warm-up e gara - Lorenzo Dalla Porta e Tony Arbolino si giocano una fetta di Mondiale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Cronaca qualifiche – Programma odierno Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Aragon 2019, valevole per la quattordicesima tappa stagionale del Mondiale Moto3. Al MotorLand va in scena l’ultimo capitolo della lunghissima estate europea prima di volare in Asia per la fase finale del campionato di una classe leggera che sta ...

Motomondiale - lo Sky Racing Team VR46 svela i piani per il 2020 : Marini e Bezzecchi in Moto2 e Vietti e Migno in Moto3 : Giorno d’annunci ad Alcañiz (Spagna) per lo Sky Racing Team VR46. Attraverso un comunicato ufficiale la squadra gestita da Valentino Rossi ha annunciato i piloti che prenderanno parte ai Mondiali 2020 di Moto3 e di Moto2. Nella minima cilindrata la coppia sarà quella formata da Celestino Vietti e da Andrea Migno, mentre nella classe intermedia Marco Bezzecchi sarà il nuovo compagno di squadra di Luca Marini. Dopo gli addii di Dennis Foggia ...

Moto3 - GP Aragon 2019 : Dalla Porta vuol allungare nel Mondiale - Arbolino e Canet i rivali : Neanche il tempo di respirare per il Circus del MotoMondiale: dopo l’appuntamento a Misano (Italia), è la volta di Aragon (Spagna). Il round n. 14 si presenta pieno di insidie: un circuito difficile e tecnico quello che i piloti dovranno affrontare, nel quale tratti veloci e più guidati dovranno essere assecondati e interpretati nel migliore dei modi. Non è certo esagerato affermare che una fetta di titolo iridato sarà in palio ...

Classifica Moto3 - Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP di San Marino. Lorenzo Dalla Porta allunga su Aron Canet : La Classifica del Mondiale Moto3 2019 dopo l’odierno GP di San Marino vede allungare in testa l’italiano Lorenzo Dalla Porta, che approfitta del ritiro per problemi tecnici dell’iberico Aron Canet per guadagnare qualche punto e Portarsi a +22. Si avvicina l’altro azzurro Tony Arbolino, terzo a quota 149, a -8 da Canet, che resta secondo, mentre c’è la caduta con sospetta frattura della clavicola per Niccolò ...

Moto3 - GP San Marino 2019 : Lorenzo Dalla Porta - caduta che non ci voleva in qualifica. Servirà la rimonta in ottica Mondiale - Canet spaventa : Le qualifiche del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 della Moto3 hanno riPortato il sorriso in casa Sic58, il team manager Paolo Simoncelli ha potuto emozionarsi vedendo il suo storico pilota giapponese Tatsuki Suzuki centrare la prima pole position della sua carriera proprio sul tracciato intitolato alla memoria del figlio Marco. La battaglia per il titolo Mondiale però si fa sempre più calda e serrata. Durante il Q2, subito dopo ...

Moto3 - GP San Marino 2019 : Lorenzo Dalla Porta tenta l’allungo mondiale sulla pista che lo esaltò nel 2018 : Comincia domani con le prime prove libere il weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019, tredicesima tappa stagionale del mondiale Moto3. Lorenzo Dalla Porta torna sul luogo del delitto a Misano un anno dopo aver centrato proprio sulla pista romagnola la prima vittoria della carriera nel Motomondiale, ma questa volta si presenta in Romagna da leader del mondiale Moto3 con l’intenzione di vincere ancora per ...

VIDEO Moto3 - GP Gran Bretagna 2019 : highlights e sintesi. Dalla Porta 3° - allungo Mondiale. Arbolino 2° dietro a Ramirez : Marcos Ramirez ha vinto il GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale Moto3 che si è corsa a Silverstone. Lo spagnolo si è imposta al termine di una gara serratissima sconfiggendo Tony Arbolino mentre Lorenzo Dalla Porta ha conquistato un buon terzo posto che gli ha permesso di allungare in testa alla classifica generale con 14 punti di vantaggio su Aron Canet che è caduto e si è dovuto accontentare della tredicesima posizione. Di seguito il ...

Lorenzo Dalla Porta Moto3 - GP Gran Bretagna 2019 : “Giornata positivo - sono leader del Mondiale. Dedico il podio alla nonna” : Grandissima domenica per Lorenzo Dalla Porta che ha conquistato il terzo posto nel GP di Gran Bretagna 2019 e ha allungato in testa alla classifica del Mondiale Moto3. Il centauro toscano è riuscito a salire sul podio e ora vanta 14 punti di vantaggio su Aron Canet che è caduto a Silverstone e si è dovuto accontentare della tredicesima posizione, fantastico risultato per il 22enne del Team Leopard che si è dovuto accodare a Ramirez e Arbolino ma ...

Moto3 - Classifica Mondiale 2019 dopo il GP di Gran Bretagna : Dalla Porta allunga in testa - +14 su Canet e +38 su Arbolino : Lorenzo Dalla Porta ha allungato in testa alla Classifica generale del Mondiale Moto3 2019 al termine del GP di Gran Bretagna che si è corso a Silverstone. Il centauro del Team Leopard, grazie al terzo posto ottenuto nella 12esima tappa del campionato, vanta ora 14 punti di vantaggio su Aron Canet che è caduto e si è dovuto accontentare della tredicesima tappa ma è in corsa anche Tony Arbolino che si trova a 38 punti da 22enne toscano. Di ...

Moto3 - GP Austria 2019 : Dalla Porta non brilla ma torna in vetta al Mondiale per un punto su Canet : Si fa sempre più entusiasmante ed incerto dopo il Gran Premio d’Austria l’unico vero duello iridato del MotoMondiale 2019, ovvero quello tra Lorenzo Dalla Porta e Aron Canet in Moto3. Se nelle due categorie maggiori i discorsi sembrano ormai chiusi in favore dei fratelli Marc (+58 su Dovizioso in MotoGP) e Alex (+43 su Luthi in Moto2) Marquez, nella classe leggera i giochi sono ancora apertissimi grazie al fantastico testa a testa ...