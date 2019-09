Meghan Markle è una catastrofe per la Corona britannica

Perché Meghan Markle non indossa l’anello di fidanzamento in Africa? : Il tour reale di Meghan Markle e Harry è ormai entrato nel vivo. Con lei che ha incontrato le donne e i giovani di Cape Town, con lui che è volato anche in Angola, sulle orme di mamma Diana, e in Botswana e Malawi per sensibilizzare sul cambiamento climatico. E, in mezzo, i Sussex hanno presentato al pubblico baby Archie, venuto al mondo nel maggio scorso. Ma tra un impegno pubblico e l’altro, ai fan reali non è sfuggito un «dettaglio»: al ...

Il segreto di Meghan Markle? Le sue scarpe (sempre un numero più grande) : Essere la moglie di un principe ha i suoi lati negativi. Lo sa bene Meghan Markle che, quotidianamente, viene messa sotto la lente di ingrandimento per i suoi gesti e soprattutto per i suoi look. I bene informati hanno però notato un particolare nel modo di vestirsi di Meghan. Le scarpe, sempre troppo grandi. Un errore? Niente affatto, un segreto. Calzare scarpe più grandi di un numero sarebbe, infatti, il trucco della duchessa di Sussex per ...

Meghan Markle poteva partecipare al finale di Suits? Parla l’ideatore della serie : Meghan Markle e la serie Suits: poteva recitare nell’ultima stagione? Le parole dell’ideatore Dopo nove stagioni di successo è arrivato anche il momento della fine della serie Suits, in onda sula rete televisiva americana USA Network. L’ultima puntata dell’amato legal-drama, disponibile anche su Netflix, è andata in onda solo qualche giorno fa negli Stati Uniti […] L'articolo Meghan Markle poteva partecipare al ...

Meghan Markle assente nel finale di Suits - l'ideatore spiega perché - : Francesca Galici Meghan Markle è stata una delle attrici principali di 7 stagioni di Suits ma non ha partecipato nemmeno a un episodio della nona, l'ultima. Il creatore di Suits ha spiegato i motivi ma,anche se non sul set, la Markleè stata presente in una battuta molto significativa Una delle serie di maggior successo degli ultimi anni è giunta alla fine. Suits ha riscosso grandissimi plausi da parte del pubblico in ogni Paese in ...

Kate Middleton e Meghan Markle - le regole che devono seguire ai banchetti di Buckingham Palace : La vita dei Royals britannici è piena di regole molto rigide che riguardano anche i momenti di convivialità. Kate, Meghan e gli altri membri della famiglia reale, quando partecipano ai banchetti a Buckingham Palace devono seguire infatti un protocollo specifico. Prima di entrare nel dettaglio, ricordiamo una curiosità che è stata resa nota da un documentario trasmesso su Channel 5. Di cosa stiamo parlando di preciso? Dello stratagemma ...

Impegno - empatia e vestiti riciclati : perché Meghan Markle ricorda Diana : Il secondo giorno di Harry e Meghan in SudafricaIl secondo giorno di Harry e Meghan in SudafricaIl secondo giorno di Harry e Meghan in SudafricaIl secondo giorno di Harry e Meghan in SudafricaIl secondo giorno di Harry e Meghan in SudafricaIl secondo giorno di Harry e Meghan in SudafricaIl secondo giorno di Harry e Meghan in SudafricaIl secondo giorno di Harry e Meghan in SudafricaIl secondo giorno di Harry e Meghan in SudafricaNel 1991, a soli ...

Meghan Markle - svelato il soprannome del figlio Archie : Meghan Markle ed Harry sono nel pieno del loro viaggio in Africa, il primo in compagnia del piccolo Archie. Pochi giorni fa, in occasione di un tè con l’arcivescovo e attivista sudafricano Desmond Tutu, la Markle ha rivelato (involontariamente) un dolcissimo dettaglio sul figlio. Si tratta dell’affettuoso soprannome con il quale si rivolge a lui, ossia Bubba. La Duchessa di Sussex avrebbe utilizzato due volte il simpatico ...

Il lato inedito di Meghan Markle (prima di Harry) : Le foto inedite di Meghan MarkleLe foto inedite di Meghan MarkleLe foto inedite di Meghan MarkleLe foto inedite di Meghan MarkleLe foto inedite di Meghan MarkleLe foto inedite di Meghan MarkleLe foto inedite di Meghan MarkleLe foto inedite di Meghan MarkleAdesso è in «missione» in Sudafrica, al fianco del marito, per conto dell’impero britannico, ma c’è stato un tempo in cui le giornate di Meghan Markle scorrevano sul set. Quello ...

Meghan Markle in Sudafrica regala i vestitini usati di Archie - : Sandra Rondini In tour in Sudafrica, la Duchessa del Sussex, ospite dell'associazione benefica "Mothers2Mothers", prima infrange il protocollo sedendosi per terra con le altre mamme e poi dona loro due borsoni di abiti usati di Archie Meghan Markle ha donato due valigie piene di vestitini indossati dal figlio Archie ad un'organizzazione di beneficenza Sudafricana. Come si legge nel profilo Instagram dei Duchi del Sussex, Meghan ieri ...

Meghan Markle : "Seguirò i desideri del mio cuore anche se non combaciano con i doveri di corte" : Ha parlato di cosa voglia dire essere una madre e nello stesso tempo avere dei sogni e degli obiettivi da raggiungere. Meghan Markle, in Sudafrica insieme al marito Harry e al figlio Archie, ha discusso con alcune imprenditrici nel campo tecnologico di temi che le stanno particolarmente a cuore. Come la maternità, appunto.Matsi Modise, fondatrice dell’azienda Simodisa, ha raccontato il suo scambio con Meghan: “Ha parlato ...

Meghan Markle dona in beneficenza gli abiti di Archie - : Fonte foto: GETTYMeghan Markle dona in beneficenza gli abiti di Archie 1Sezione: SpettacoliDurante la sua visita in Sudafrica all’associazione benefica "Mothers2mothers" che si occupa di inserire nel mondo del lavoro giovani madri sieropositive, Meghan Markle, dapprima seduta sulla sedia a lei riservata, ha voluto rompere il protocollo sedendosi per terra su un grande tappeto per giocare con i bambini presenti. Poi ha preso due grandi ...

Abiti low cost per il tour in Africa di Meghan Markle. In valigia non manca però un vestito nero - : Carlo Lanna Per il primo tour in qualità di duchi di Sussex, Meghan Markle ha optato per un look a basso costo ma in valigia, secondo le regole di corte, deve esserci anche un vesti nero da cerimonia Meghan Markle vuole essere a tutti i costi una duchessa fuori dagli schemi. Solitamente i reali inglesi non badano a spese, sono circondati da tutti i confort possibili. Invece nel tour in Sud Africa intrapreso dai Duchi di Sussex, ogni ...

Meghan Markle e Harry - pubblicato il primo video di Archie : Avevano intenzione di non farsi fotografare con il piccolo Archie, ma a sorpresa il principe Harry e la consorte Meghan Markle hanno deciso a sorpresa di pubblicare un video del loro primogenito di 5 mesi. L'occasione è stata la visita della coppia all'arcivescovo premio Nobel per la Pace Desmond Tutu. prosegui la letturaMeghan Markle e Harry, pubblicato il primo video di Archie pubblicato su Gossipblog.it 26 settembre 2019 17:55.