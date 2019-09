M5s | il senatore Grassi dimissionario da capogruppo in commissione scrive a Davide

Termini - banda di algerini rapina senatore del M5s e giudice della Cassazione : Andrea Pegoraro I ladri hanno messo a segno i due colpi in poco tempo. La polizia è riuscita a trovare gli oggetti rubati in un bed and breakfast vicino alla stazione Sono stati derubati nel giro di poco tempo dagli stessi ladri, una banda di giovani nord africani che ha messo a segno i colpi nella zona della stazione Termini. Vittime di questa brutta esperienza sono stati il senatore del Movimento 5 Stelle Gabriele Lanzi e un ...

Tommaso Cerno alle Pari Opportunità? Voce dal M5s - vogliono un gay : perché il senatore Pd è in pole : Impazza il toto-ministri, anche se in verità quasi tutte le caselle del governo Pd-M5s sono già state riempite. Si attende il giuramento e la presentazione della "squadra dell'inciucio". Tra i dicasteri il cui inquilino non sarebbe ancora stato deciso figura quello per le Pari Opportunità. Stando a

M5s - il senatore Di Nicola : “Ecco perché dirò Sì al governo Conte 2 e mi fido del voto sulla piattaforma Rousseau” : E’ stato tra i primi a difendere la linea di Beppe Grillo e a chiedere di far partire un dialogo con il Partito democratico. Oggi, a meno di 24 ore dalla consultazione sulla piattaforma Rousseau, il senatore M5s Primo Di Nicola annuncia che voterà Sì al governo Conte 2. “sulla base di un contratto condiviso abbiamo governato con una Lega francamente indigeribile“, dice a ilfattoquotidiano.it, “non vedo perché non si possa ...

Governo - Bonafè e Morra intervistati da Gomez. L’eurodeputata Pd : “Ci sia cambio dei protagonisti. Soprattutto tra i dem”. Il senatore M5s : “E’ da meschini se fallisce per le poltrone” : Per la democratica Simone Bonafè è “un’operazione ad altissimo rischio” e perché riesca, “serve un’azione riformatrice efficace e un cambio dei protagonisti“. “Soprattutto nel Partito democratico”. Per il 5 stelle Nicola Morra, come ha detto Beppe Grillo, “è una possibilità da non farsi scappare” e “se il progetto fallirà per poltrone o posti sarà per meschinità dell’animo ...

Il senatore M5s che non si fida del Pd e vuole andare alle elezioni : Resta pervicacemente favorevole alle elezioni il senatore 5S Gianluigi Paragone. E se dovesse scegliere un partner di governo tornerebbe a cercare “uno spiraglio con la Lega, partito che, come il Movimento, si è battuto contro il sistema liberista e finanziario che taglia fuori l'economia reale, le famiglie, le piccole imprese”. E anche contro le banche e a fianco dei risparmiatori truffati dalle medesime dice in un'intervista al Corriere della ...