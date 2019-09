Lunga la strada per la copertura rete Iliad proprietaria ma ci sarò anche l’offerta per i

Napoli - la notte più Lunga di Barra : migliaia in strada per la festa dei gigli : Come da tradizione, anche quest?anno Barra ha visto sfilare per le sue strade la festa dei gigli. Una ricorrenza che si tramanda da 150 anni e che non manca mai di attirare curiosi da ogni...

Impeachment Trump? Strada Lunga Ma Biden risale e la Cina esulta : Dalle primarie dem alla trade war fino al Golfo: le conseguenze politiche e geopolitiche della procedura di Impeachment contro Trump. Con gli occhi sulle elezioni presidenziali del 2020 Segui su affaritaliani.it

Calcio - Qualificazioni Europei 2021 Under 21. Paolo Nicolato : “Buona Italia ma la strada è Lunga” : L’Italia ha sconfitto il Lussemburgo per 5-0 e ha incominciato nel miglior modo possibile il percorso di qualificazione agli Europei 2021, la nostra Nazionale Under 21 si è imposta con autorevolezza a Castel di Sangro contro un avversario oggettivamente modesto. Gli azzurrini hanno iniziato ottimamente il nuovo ciclo dopo l’eliminazione subita nella rassegna continentale disputata in casa un paio di mesi fa, il gruppo trascinato da ...

Gianluigi Paragone - manovre contro la fiducia al Conte-bis : "La strada è Lunga" : La fiducia al governo Conte non è così scontata. C'è chi briga, anche nel M5s, per non farla passare. In primissima linea Gianluigi Paragone, il grillino che aveva promesso di lasciare il M5s in caso di alleanza con il Pd senza poi dar seguito a quanto detto. Paragone, ora, prova a sabotare l'inciuc

Il Milan non sfonda - solo 0-0 col Cesena. Giampaolo : “Strada Lunga ma atteggiamento giusto” : Il Milan non va oltre lo 0-0 nell’amichevole giocata al Manuzzi contro il Cesena ad una settimana dall’esordio in campionato. Primo tempo così così, i rossoneri scricchiolano un po’ dietro e il Cesena passa, ma è fuorigioco. Meglio nella ripresa per Romagnoli e compagni, con le occasioni di Suso, Castillejo, Piatek e Rodriguez, ma il risultato non si sblocca. A fine gara, ai microfoni di Milan Tv, le parole del tecnico ...