Giro di Lombardia 2019 | data | programma | orari e tv Calendario e percorso

Fonte : oasport

(Di lunedì 30 settembre 2019) Sabato 13 ottobre si correrà ildi, la Classica delle Foglie Morte che come da tradizione chiuderà la stagione del grande ciclismo. La 113esima edizione di una delle cinque Monumento partirà da Bergamo e arriverà a Como,di 243 chilometri come sempre particolarmente impegnativo e per questo anno nel nome del compianto Felice Gimondi che ci ha lasciato a Ferragosto. Ritorna il finale classico e può sorridere Vincenzo Nibali che si impose nel 2015 e nel 2017, l’anno dispari porterà bene allo Squalo che insegue il tris? Il siciliano se la dovrà vedere col colombiano Egan Bernal (vincitore del Tour de France) ma ci saranno anche il francese Julian Alaphilippe e lo spagnolo Alejandro Valverde che cercheranno di dire la loro. La prima salita di giornata sarà il Colle Gallo che verrà affrontato dopo 48 km (7,4 km al 6% di pendenza media), poi ci sarà un lungo ...

ingiro_concerti : 05/10/2019 - Cani Sciolti - Legnano (Milano) - aggynomadi : ?? - limar_helmets : ???? THIS COULD BE YOU! 'ASTANA GOES TO LIMAR' CONTEST Vinci un casco autografato dai corridori Astana Pro Team, la p… -