Sudamericano drogato molesta una 11enne in stazione

(Di domenica 29 settembre 2019) È finito in manette un giovane di 20 anni accusato di avere commesso violenza sessuale su una minorenne, raggiunta eta mentre attendeva il treno allaferroviaria di Bazzano (Bologna). Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il fatto si è verificato lo scorso venerdì, intorno alle 13:30. La ragazzina, uscita da scuola, aveva raggiunto laper prendere il treno diretto a Bologna, dove la attendevano i genitori, quando è stata avvicinata da due ragazzi.Uno di questi, in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha subito cercato di attaccare bottone con la minorenne, rivolgendole frasi esplicite ed oscene. Spaventata, la bambina ha cercato di allontanarsi, ma il 20enne non ha desistito, anzi. Afferrata la minorenne, ha cominciato a palpeggiarla e ad insistere con le sue molestie, arrivando addirittura ad inseguirla quando questa ha tentato di ...