Sassuolo | alta tensione | lungo faccia a faccia De Zerbi-squadra | da escludere le

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 29 settembre 2019) Inizio di stagionelenante in casa, ladi Deè reduce dalla pesante sconfitta nella 6^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo primo tempo veramente da dimenticare contro l’Atalanta e partita già chiusa dopo pochi minuti, lasempre in difficoltà e nel prossimo match non potrà permettersi passi falsi nella sfida contro il Brescia. Nel frattempo dopo la partita di ieri è andato in scena untra l’allenatore Dee la, a mezzanotte il tecnico non si era ancora presentato in sala stampa, sono daal momento le dimissioni del tecnico dopo la quarta sconfitta su sei partite disputate non si escludono però decisioni da parte del club, nemmeno da parte della dirigenza non ci sono state dichiarazioni. LEGGI ANCHE –>-Atalanta 1-4, le pagelle di CalcioWeb: Gomez ...

CalcioWeb : #Sassuolo, alta tensione: lungo faccia a faccia #DeZerbi-squadra: da escludere le dimissioni ma... - Andersinho_ITA : L'@Atalanta_BC ha segnato 18 reti nelle sette trasferte contro il Sassuolo in Serie A con una media di 2.6 gol a pa… - mixtutto : Un po’ scarso il Sassuolo stasera, almeno è riuscito ad accorciare, ma la distanza è ancora alta #SassuoloAtalanta -