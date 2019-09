Calciomercato Juventus | Pogba a gennaio | l’affare può sbloccarsi

Fonte : juvedipendenza

(Di domenica 29 settembre 2019)– Dopo la lunga telenovela di quest’estate, il caso Paulsembra destinato a far discutere ancora parecchio. Il campione francese è rimasto al Manchester United ma il desiderio espresso a inizio estate di cambiare aria sembra ancora molto presente tra i suoi pensieri. Lapotrebbe approfittare di questa situazione ottenendo il francese in prestito davuole andar via Una situazione tesa, che potrebbe portare a clamorose sorprese già nei prossimi mesi: secondo quanto svelato dagli inglesi di ‘The Sun’, infatti, il centrocampista farà il possibile per trasferirsi in un nuovo club lontano dalla Premier già a, sempre che le trattative per il suo rinnovo contrattuale non portino a raddoppiare il suo attuale stipendio, che supera i 15 milioni di euro netti a stagione. Leggi anche: ...

