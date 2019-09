Anche i videogiochi hanno i loro analfabeti funzionali Sono mamma e papà

Anche Google - come Apple - offrirà un servizio in abbonamento per usare app e videogiochi : Google ha annunciato un nuovo servizio in abbonamento per app e videogiochi sui dispositivi Android, Google Play Pass, due settimane dopo che Apple ha annunciato i dettagli del suo servizio simile, Apple Arcade, che sarà disponibile dalla fine del mese. Google

La connessione tra videogiochi e sparatorie di massa? Non solo è sbagliata ma Anche razzista : I videogiochi sono stati incolpati per ogni sorta di comportamento violento, comprese le sparatorie di massa. Un nuovo rapporto suggerisce che non solo è sbagliato, ma le cose cambiano in base all'etnia del criminale.Il documento, pubblicato oggi sulla rivista Psychology of Popular Media Culture, trae le sue conclusioni da una coppia di esperimenti. Nel primo, i ricercatori hanno analizzato oltre 200.000 articoli di notizie su 204 sparatorie di ...

