Una paziente ricoverata all’ospedale di Lucca trova un preservativo nel vassoio della cena

Sesso a tre - la sessuologa : “può salvare Una coppia in crisi - ma Una volta a Una mia paziente la situazione sfuggì di mano” : La sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo il trema del Sesso a tre. “Il Sesso a tre o threesome è una fantasia molto forte e molto comune ma il numero di coppie che concretizza questa fantasia è minore rispetto alla fantasia stessa. Spesso ci si trova su piani differenti dove uno dei due partner vuole solo accontentare l’altro o ...

Due chirurghi a processo - hanno asportato "per errore" lo stomaco a Una paziente : Le è stato asportato lo stomaco “per errore” dopo una “diagnosi di tumore maligno” che si è rivelata “totalmente sbagliata”. È quanto accaduto nel 2016 a una paziente 53enne e per questa vicenda sono finiti a processo due chirurghi dell’Irccs Multimedica di Sesto San Giovanni. Secondo la Procura, a causa di quell’operazione non necessaria, la donna è andata incontro ...

Tumori - Torino : innovativa biopsia salva un paziente da Una diagnosi errata : Si è riaccesa una speranza per un paziente torinese grazie ad una nuova tecnica diagnostica messa a punto dalla Chirurgia toracica universitaria dell’ospedale Molinette di Torino. La procedura prevede una biopsia chirurgica toracica minimamente invasiva con un tracciante a fluorescenza. “Quest’ultimo – sottolinea l’ospedale Molinette – ha permesso di giungere alla corretta diagnosi, un linfoma del mediastino ...

Lucca - pane con la muffa ad Una paziente in ospedale : Una donna di 41 anni, ricoverata in ospedale a Lucca, denuncia di aver avuto, per cena, del pane ammuffito. "Ora basta, si avvii subito un'indagine sulla qualità dei pasti negli ospedali", tuona il consigliere regionale Maurizio Marchetti (Forza ITalia) ospedale pane Raffaello Binelli ?Url ...

Choc in ospedale - infermiere usa la vagina di Una paziente come “manichino da ventriloquo” : I fatti sono avvenuti alla clinica Cwmgelli Lodge Care Home a Blackwood, in Galles. L'infermiere William Kennedy si è giustificato, sostenendo di di essersi “dimenticato di prendere le sue medicine”. Non potrà più eseguire esami intimi o procedure cliniche e non dovrà essere l'infermiere responsabile di alcun turno.

Pratica l'eutanasia su Una paziente affetta da Alzheimer - dottoressa olandese accusata di omicidio : Una dottoressa olandese di 68 anni è stata accusata di omicidio dopo aver Praticato l’eutanasia su una donna settantaquattrenne malata di Alzheimer. L’episodio è avvenuto nell’aprile 2016 e lo riporta il Telegraph. La dottoressa, che all’epoca dei fatti lavorava in una casa di cura, avrebbe somministrato un sedativo nel caffè della paziente e le avrebbe somministrato la dose del farmaco letale, ...

Napoli - dottoressa presa a calci e pugni dalla madre di Una paziente. Direttore Ps : “Le aggressioni sono all’ordine del giorno” : Stava svolgendo una consulenza chirurgica quando è stata aggredita e presa a pugni e calci in faccia dalla madre della paziente che stava visitando. La vittima è Adelina Laprovitera, dottoressa dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Stava visitando una ragazza in codice verde per una sutura al braccio: “Avevo solo detto alla signora di tornare nell’area di attesa dei parenti e poi sarei andata a informarla, lei mi si è lanciata ...

Incendio nel reparto di psichiatria in ospedale : Una paziente è morta carbonizzata : La vittima è una giovane di vent'anni, paziente del reparto di psichiatria dell'ospedale di Bergamo dove si sono sviluppate...