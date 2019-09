Lo sciopero del clima riscalda gli studenti | un milione in corteo E Greta | «Incredibili»

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 28 settembre 2019) Nino Materi Gretini a chi? Con la «raggelante» (mento globale, tiè!) Thunberg abbiamo fatto un figurone. La bambina dagli occhi di ghiaccio, dinanzi ai quali perfino i potenti della Terra abbassano lo sguardo sciolto di vergogna, ieri ha esaltato gliitaliani. Tutti scesi in piazza (benedetti dal ministro dell'Istruzione) per scioperareticamente al grido di «Ci avete rotto i polmoni»: uno slogan che ricorda, in chiave ambientalista, la rubrica Striscia lo striscione di Cristiano Militello. Insomma, roba demenziale. Ma, proprio per questo, divertente. «Immaginidall'Italia», ha scritto su Twitter la baby attivista svedese, ritwittando foto delle manifestazioni in varie città. Una botta di vita - e di bigiata scolastica - per oltre undi giovani che hanno pompato aria pulita in 180 piazze avvelenate dallo smog. Il concetto della ...

