L’Inter mette la… sesta | i nerazzurri non si fermano più | sbancata Marassi | con la Juve

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 28 settembre 2019) Sampdoria-Inter live – Dopo la partita trantus e Spal continua il programma valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A, in campo l’Inter che dovrà vedersela nell’insidiosa trasferta contro la Sampdoria. Partenza sprint della squadra di Antonio Conte che ha conquistato cinque vittorie consecutive ed adesso non ha intenzione di fermarsi, l’intenzione deiè quella di mandare un ulteriore messaggio alle dirette concorrenti per lo scudetti. Match da non sottovalutare contro il blucerchiti, l’avvio di stagione è stato horror, una sola vittoria in campionato e poi tutte sconfitte ma la squadra di Di Francesco in casa può sicuramente disputare una partita all’altezza. E chi la ferma più?lae vola. Sei vittorie in altrettante gare di campionato e chiaro messaggio allain vista del big match della ...

franco_sala : RT @MassimoCaputi: La Juve vince in scioltezza, l'Inter mette la sesta e in 10 batte la Samp: che gran partita sarà InterJuve #JuveSPAL #Sa… - MusticaG : Concreta e pragmatica. Ma anche qualità. L'Inter mette la sesta. E #Conte arriva al derby d'Italia da capolista. #SampInter - MusticaG : RT @MassimoCaputi: La Juve vince in scioltezza, l'Inter mette la sesta e in 10 batte la Samp: che gran partita sarà InterJuve #JuveSPAL #Sa… -