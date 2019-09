I posti più sicuri di un’automobile non sono sempre quelli dietro

"Più robot ci saranno e più posti di lavoro si creeranno" dice Lanier - guru di Internet : “Dobbiamo smettere di fingere che l'intelligenza artificiale sia un essere supremo che renderà obsoleti gli esseri umani, quando invece tutto ciò di cui è fatta non sono altro che i dati di altre persone. Se cominciamo a vedere l'intelligenza artificiale in questa maniera, si può anche immaginare un futuro in cui le persone sono pagate per i loro dati, e in questo caso più intelligenza artificiale c'è, più robot ci sono e più saranno i posti di ...

Il progetto più avanguardista del mondo è tutto italiano : “Sostituirà l’aereo - creerà migliaia di posti di lavoro” : Ancora una volta, l’ingegneria italiana ha saputo “prevalere”, arrivando a spingere nel territorio degli Stati Uniti d’America grazie al neo “progetto Italia”, programma di inizio anno lanciato da Salini Impregilo, per dare ancora più rilevanza al settore italiano delle costruzioni. In Texas, infatti, il governo dello Stato e la Texas Central hanno ufficializzato in questi giorni un ulteriore passo avanti ...

Milan e Inter - con il nuovo stadio 3.500 posti di lavoro in più : lo studio di fattibilità : Le due squadre bocciano la ristrutturazione di San Siro: «Non sarebbe pronto per le Olimpiadi». Pronto lo studio di fattibilità

Veneto : assessore Donazzan - '30 mila posti di lavoro in più' : Venezia, 18 set. (AdnKronos) - Trentamila posti di lavoro in più nel secondo trimestre 2019 in Veneto, meno disoccupati (scesi al 5,6 della forza lavoro) e meno inattivi, scesi in termini percentuali al 27,9 % della popolazione residente, il minimo storico per il Veneto. La Bussola di Veneto lavoro,

Governo - prima mossa più posti negli asili nido e rette azzerate per le famiglie con redditi bassi. Oggi solo 1 bimbo su 10 riesce a entrare : La prima mossa del Governo Conte 2 sarà sugli asili nido. “Non possiamo indugiare oltre”, ha scandito il presidente del Consiglio nel suo discorso alla Camera. L’esecutivo giallorosso dunque “si adopererà per finanziare le rette di asili nido e micronidi a favore delle famiglie con redditi bassi e medi dal 2020/2021 e ampliare l’offerta di posti soprattutto al Mezzogiorno”. Una promessa che arriva a due giorni dalla ...

Il postino - 25 anni fa il debutto al Festival di Venezia : oggi è ancora il più bel racconto cinematografico di cosa sia la ricerca della poesia : Non si sono mai capiti. Philippe Noiret parlava in francese, Massimo Troisi in una lingua tutta sua. Dialogarono davanti a una telecamera e al mare per 11 settimane, e tirarono fuori le “metafore”. Le ricordiamo quasi tutte, a 25 anni di distanza dal debutto di quel film (1 settembre 1994, Festival di Venezia). Mario Ruoppolo che dice di sentirsi “una barca sbattuta in mezzo a tutte queste parole” e fa la prima metafora della sua vita. Che ...

Concorso Regione Campania 2019 - esito procedure di mobilità : 68 posti in più : Sul sito Concorsi e Riqualificazione PA sono stati pubblicati aggiornamenti in merito al Concorso Regione Campania 2019: a seguito delle procedure di mobilità sono stati resi disponibili ulteriori posti per la selezione di 950 unità di personale in categoria D e per 1.225 unità in categoria C. Vediamo assieme quanti posti sono disponibili e per quali figure. Convocazioni alla prova preselettiva del Concorso Campania 2019 Concorso Regione ...

Scuola : Flc Cgil - ‘in Sicilia 500 posti in più per gli Ata’ : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – “Nelle more che il nuovo direttore generale si insedi all’Usr Sicilia, il Miur ha accolto la nostra richiesta di rendere immediatamente disponibili per le scuole Siciliane gli ulteriori 500 posti in organico di fatto dei lavoratori della Scuola, tra ausiliari, tecnici e amministrativi. Un risultato ottenuto anche grazie all’impegno profuso dai funzionari dell’Usr, che si sono ...

Huawei - posticipato di altri 90 giorni il blocco Usa al colosso cinese : “Le realtà delle aree rurali hanno bisogno di più tempo” : La sospensione del bando Usa per Huawei è prolungata fino al 19 novembre. L’amministrazione ha infatti deciso di mantenere per altri 90 giorni le esenzioni che consentono al colosso cinese della tecnologia di continuare a commerciare con le aziende statunitensi. Nel frattempo, dalla segreteria del Commercio, è stato annunciato anche un aumento del numero delle controllate di Huawei che non potranno acquistare forniture dalle società a ...

Concorso Mibac : assunzioni per 1052 vigilanti - Campania e Lazio le regioni con più posti : Pubblicato il bando del Ministero per i Beni e le Attività culturali che consentirà ben 1052 assunzioni tramite un Concorso in uscita. Tra quest'anno e il 2020, ricordiamo, il Mibac ha previsto il reclutamento di 5400 dipendenti; intanto il 9 agosto sono state già divulgate, sulla gazzetta ufficiale, le norme per selezionare le prime 1.052 risorse. Come ha affermato il Ministro Alberto Bonisoli, infatti, per affrontare la carenza di personale ...

Birra : in due anni 4.400 posti di lavoro in più e 6 assunzioni al giorno : TECNOLOGO DELLA Birra COMMERCE SPECIALISTBRAND AMBASSADORBEER SPECIALIST SOMMELIER DELLA Birra«Chi beve Birra campa 100 anni» era un vecchio slogan nato per promuovere il consumo di Birra in un’Italia che preferiva nettamente mettere a tavola il vino. In tempi moderni la Birra si è presa la sua rivincita: le birre artigianali hanno invaso il mercato (nell’ultimo decennio sono nati più di 800 microbirrifici) e non c’è ristorante ...

Ecco il bando del "concorsone" : più di mille posti - ma occhio a requisiti e materie d'esame : Le figure richieste dovranno custodire e vigilare su musei, parchi pubblici e luoghi di interesse artistico per conto del...