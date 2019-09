“Tre uomini e una cuccia” al Teatro Tirso de Molina

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2019) CON MARTUFELLO, ALESSIA FABIANI, ANDREA DIANETTI, GABRIELE CARBOTTI, LEONARDO BOCCI. PARTECIPA AL CONTEST INVIANDO LE FOTO DEI TUOI ANIMALI E PORTA IN DONO UNA CUCCIA DA DONARE A CANI E GATTI MENO FORTUNATI. DAL 2 AL 27 OTTOBRE 2019DEVIACi sono animali fortunati che trovano il calore di una famiglia e di una cuccia. Sole, ad esempio, è un bellissimo esemplare di Chihuahua ed è diventata la mascotte deldema anche la testimonial dello spettacolo “Tree una cuccia”, la nuova commedia che apre la stagione dello spazio culturale ai Parioli. In scena, dal 2 al 27 ottobre, arrivano Martufello, Alessia Fabiani, Andrea Dianetti, Gabriele Carbotti, Leonardo Bocci, pronti a scatenare l’ilarità degli spettatori con una pièce brillante per la regia di Fabrizio Nardi. Tutto ha inizio con la storia di Tiziano, Eros e ...

