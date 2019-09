Tale e Quale Show 2019 dove vedere le puntate in tv | streaming | replica

Fonte : cubemagazine

(Di venerdì 27 settembre 2019). Lodi Rai 1 che vede i Vip impersonare i grandi della musica italiana e internazionale torna anche quest’anno a intrattenere il pubblico del venerdì sera. Carlo Conti condurrà anche questa edizione con un cast rinnovato. Ecco di seguito in dettaglio gli orari,la diretta del varietà in tv oe come rilein. SCOPRI TUTTO SU #lein tv eLa nona edizione diva in onda il venerdì in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:20. Sarà possibile seguire la diretta anche indal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta verrà messa in ...

AsiapaolaPaola : RT @RadioSavana: #RadioSavana Complimenti alla brava e bella @TizianaRivale per la perfomance canora... Domani sera, Noi faremo il tifo pe… - Nadia_02101968 : RT @Aramcheck76: L’esclusione di qualunque alternativa a tale lodevole attività (ma sulla garanzia della quale non ci sono purtroppo certez… - indipendente071 : RT @RadioSavana: #RadioSavana Complimenti alla brava e bella @TizianaRivale per la perfomance canora... Domani sera, Noi faremo il tifo pe… -