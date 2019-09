Sampdoria | Di Francesco | “Voglio una squadra col coltello tra i denti | il Ferraris deve

Fiorentina-Sampdoria - voci agli allenatori : Montella soddisfatto - Di Francesco amareggiato : “Abbiamo fatto una buona partita ottenendo una vittoria meritata. Potevamo chiuderla prima ma va bene così per stasera. Normale che quando non vinci da sei mesi subentri un po’ di timore, però la prestazione c’è stata, ed abbiamo legittimato il risultato con tante occasioni da rete non sfruttate”. Sono le parole del tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella al termine della sfida vinta dai viola contro la ...

Sampdoria - Di Francesco : “Potrebbero cambiare gli interpreti rispetto al Torino” : Dopo la prima vittoria stagionale contro il Torino, per la Sampdoria c’è il non semplice impegno di Firenze. Il club ha deciso di spostarsi a Coverciano per preparare la sfida, queste le parole del tecnico blucerchiato Eusebio Di Francesco ai canali ufficiali. “Abbiamo scelto di partire con qualche ora di anticipo per recuperare meglio le energie, fare delle valutazioni su alcuni calciatori scesi in campo domenica e preparare ...

Sampdoria-Torino - le parole di Di Francesco e Mazzarri : il tecnico granata si lamenta del VAR : “Al di là della vittoria, meritata sotto tutti i punti di vista, è la prestazione che è stata entusiasmante. Oggi la squadra è stata in partita per tutti i 90′, dopo il gol abbiamo creato tante situazioni e occasioni. Avremmo meritato qualcosa di più ma è una vittoria che ci darà morale, non dev’essere un punto d’arrivo ma un punto di partenza”. Così Eusebio Di Francesco, allenatore della Sampdoria, dopo la ...

Formazioni ufficiali Sampdoria-Torino : Di Francesco con Gabbiadini : Formazioni ufficiali Sampdoria-Torino – Voglia di riscatto. Questo l’obiettivo di liguri e piemontesi che sono pronte a sfidarsi per una delle tre gare delle 15 di questo quarto turno di Serie A. Zero punti per i blucerchiati, in crisi di gioco e risultati; sconfitta interna inaspettata e niente punteggio pieno per i granata, stoppati dal Lecce al Comunale nel monday night. Si attendono con continuità i gol di Quagliarella e la ...

Sampdoria-Torino - la carica di Di Francesco in conferenza : “Ora dobbiamo vincere”. E sulla vicenda cessione… : “C’è voglia di rifarsi, questo zero in classifica infastidisce tutti. dobbiamo vincere e dobbiamo farlo con una prestazione di alto livello. dobbiamo trascinare il nostro pubblico e farci trascinare”. Unica squadra ancora a zero punti, la Sampdoria conta di sbloccarsi domani contro il Torino. Eusebio Di Francesco, analizzando le tre sconfitte sofferte fin qui in campionato, ammette: “Ci è mancata la continuità, ...

Probabili formazioni Sampdoria-Torino : le scelte in attacco di Mazzarri - cambia Di Francesco : Probabili formazioni Sampdoria-Torino – Continua il programma valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, si gioca una partita molto importante, quella tra Sampdoria e Torino. La squadra di Di Francesco sta attraversando un momento veramente di crisi, i blucerchiati sono ancora fermi a zero punti in classifica ma a preoccupare sono soprattutto le prestazioni, il tecnico ex Roma è sulla graticola e non può permettersi nuovi ...

DIRETTA/ Napoli Sampdoria - risultato finale 2-0 - video tv : Mertens batte Di Francesco : DIRETTA Napoli Sampdoria streaming video e tv: partenopei e blucerchiati giocano la terza giornata di Serie A, match già delicato per Di Francesco.

Napoli-Sampdoria - Di Francesco : “A livello di prestazione la squadra è cresciuta - ma dobbiamo fare gol” : La Sampdoria ha perso contro il Napoli nel secondo anticipo della terza giornata di Serie A. Eusebio Di Francesco commenta così la gara, ai microfoni di Sky Sport: “A livello di prestazione la squadra è cresciuta. Anche come contro il Sassuolo ci sono stati momenti di difficoltà e ci siamo complicati la vita. Avremmo meritato di più soprattutto negli ultimi 20 minuti del primo tempo. Quando hai opportunità devi fare gol. ...

Sampdoria - niente conferenza stampa per Di Francesco : i motivi : Brutta partenza per la Sampdoria in campionato. Due sconfitte pesanti sia dal punto di vista del punteggio (0-3 con la Lazio, 4-1 con il Sassuolo) sia dal punto di vista tecnico. La squadra ha fatto vedere poco delle idee di Eusebio Di Francesco e tanti limiti difensivi. La partenza di Andersen ha evidenziato ancor di più il problema, la qualità di Praet faceva la differenza in avanti. Problemi che si ripercuotono anche sulla conferenza ...

Sampdoria - summit Di Francesco-dirigenza : l’esito : Inizio shock per la Sampdoria, i blucerchiati sono ancora fermi a 0 punti ma a preoccupare sono state le prestazioni della squadra che all’esordio ha perso 0-3 davanti al pubblico amico, brutta partita anche con il Sassuolo, 4-1 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. La situazione può essere considerata sicuramente preoccupante anche e soprattutto per la campagna acquisti portata avanti dalla dirigenza, la ...

Sampdoria - allarme Di Francesco : “partita difficile da commentare”. De Zerbi esalta Berardi : “Quella di stasera e’ una partita difficile da commentare. A inizio gara sembrava andasse tutto bene, ma dopo la prima rete subita noi siamo usciti dalla gara in modo netto. DI certo abbiamo sbagliato troppo, ma probabilmente la situazione societaria non lascia molta tranquillita’ e vorrei capire da quale parte andremo in futuro”. Sono le dichiarazioni di Eusebio Di Francesco, ai microfoni di Sky Sport, dopo la ...

Sampdoria - Di Francesco mette le cose in chiaro : “non voglio più vedere l’atteggiamento contro la Lazio” : Inizio da brividi in casa Sampdoria, esordio con pesante ko davanti al pubblico amico contro la Lazio, 0-3 il risultato, adesso la squadra è al lavoro per riscattarsi contro il Sassuolo, conferenza stampa della vigilia per Eusebio Di Francesco: “si riparte prima di tutto dagli atteggiamenti. Non voglio vedere la squadra patire cosi’ tanto come accaduto contro la Lazio – spiega l’allenatore della Samp -. Non si ...

Sampdoria-Lazio - Inzaghi entusiasta : Di Francesco chiede rinforzi : “Abbiamo fatto molto bene su un campo non semplice, giocando con tanta personalità. Non era facile, sapevo che avremmo dovuto fare una gara tosta. I ragazzi sono stati bravi, potevamo fare anche più di tre gol”. Sono le dichiarazioni di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio ai microfoni di Sky dopo il successo sul campo della Sampdoria. Sull’ottima prestazione di Milinkovic-Savic, Inzaghi ha aggiunto: “L’ ...

Sampdoria-Lazio - Di Francesco alla vigilia : non solo campo ma anche il possibile passaggio di proprietà : vigilia di Sampdoria-Lazio, debutto in campionato come allenatore dei blucerchiati per Eusebio Di Francesco. In conferenza stampa, l’ex allenatore della Roma parla anche del possibile passaggio di proprietà, ‘dribblando’ con una risposta simpatica. “Gianluca Vialli? Nel mio sistema di gioco farebbe il centravanti. Ma ho anche Fabio Quagliarella e non so chi farei giocare. Il mio impatto con Genova e con i tifosi ...