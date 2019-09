Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 27 settembre 2019) Avvocati, giornalisti attivisti dei diritti umani, blogger, intellettuali e politici. Sono oltre 1.900 le persone arrestate in Egitto nell’ultima settimana in seguito alle proteste contro il governo del presidente Abdel Fattah al-. Lo ha reso noto l’Ong egiziana Centro egiziano per i diritti economici e sociali. Secondo quanto riportato dal Guardian, le autorità egiziane hanno anche arrestato diverse figure di spicco dell’opposizione, nonostante non vi sia alcuna prova che fossero coinvolti in questa nuova ondata di dissenso. Le proteste in Egitto sono scoppiate dopo che l’imprenditore Mohmamed Ali ha svelato, via social, una serie di casi di presunta corruzione all’interno dell’esercito egiziano. I suoi infuocati appelli sono riusciti tra venerdì sera e sabato a provocare le proteste in città quali Alessandria, Suez ...

MarinellaUrso1 : RT @HuffPostItalia: Per frenare la protesta al-Sisi usa il 'metodo Regeni' - popama_ : RT @HuffPostItalia: Per frenare la protesta al-Sisi usa il 'metodo Regeni' - HuffPostItalia : Per frenare la protesta al-Sisi usa il 'metodo Regeni' -