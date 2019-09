I futuri esploratori di Titano? Robot mutaforma VIDEO

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2019) Sono miniin grado di rotolare, volare, galleggiare e nuotare. Insieme formano Shapeshifter, un programma in via di sviluppo per un veicolo multifunzione in grado di esplorare mondi insidiosi e distanti. Il team di Shapeshifter sta testando, presso il Jet Propulsion Laboratory della Nasa, a Pasadena, un prototipo stampato in 3D. Come si vede nela corredo dell’articolo, ilsomiglia ad un drone racchiuso in una sfera allungata. Mentre rotola sul cortile – spiega Global Science – si divide a metà; una volta separate, le due metà si alzano su piccole eliche, diventando effettivamente droni volanti per l’esplorazione aerea. Queste parti stampate in 3D rappresentano solo il primo step: il team ha in programma la realizzazione di almeno 12, un vero e proprio plotone dispaziali. Il progetto Shapeshifter fa parte del programma di ricerca ...

