Greta Thunberg | se la Rete la insulta è perché nessuno può più sognare

Cacciari su Greta Thunberg : Vai a scuola - impari più cose : Nel giorno in cui 180mila studenti italiani si sono adunati nelle piazze per manifestare sul clima, Massimo Cacciari attacca Greta Thunberg: "Non è dicendo 'mi avete rubato i sogni' che si risolvono i problemi"... "Se continuiamo ad affrontare i problemi alla Greta, siamo fritti. Siamo all'ideologia della incompetenza". Così, il filosofo Massimo Cacciari, bandiera della sinistra radical chic, ha tirato una stoccata alla paladina del clima, Greta ...

La versione death metal del discorso di Greta Thunberg all’ONU è il capolavoro che mette tutti d’accordo : L'espressione e il tono rabbioso catturati nel video che immortala l'intervento di Greta Thunberg all'ONU, come in ogni occasione in cui si parla della piccola attivista, hanno tracciato una cortina di ferro tra i sostenitori del movimento Fridays For Future e i feroci detrattori, tra i quali non mancano coloro che sono convinti della presenza di una potenza oscura che muoverebbe i fili della causa portata avanti dalla sedicenne. Peggio ...

Gli adulti criticano Greta Thunberg perchè sono adulti : Oggi milioni di persone, perlopiù teenager, hanno riempito le piazze di tutto il mondo per la terza giornata di sciopero per il clima, dopo quelli di marzo e maggio. L’iniziativa è nata nell’estate del 2018, quando una ragazza svedese di 16 anni iniziò una protesta davanti alla scuola per sensibilizzare i suoi compagni e gli abitanti della sua città sugli effetti tragici del cambiamento climatico. Oggi quella ragazza, Greta Thunberg, è alla ...

Vittorio Feltri contro Greta Thunberg : "Le masse da sempre seguono pazzi come Stalin e Hitler. Così..." : Al centro del dibattito c'è sempre lei, Greta Thunbeg, balzata agli onori di tutte le cronache dopo il discorso alle Nazioni Unite e oggi - venerdì 27 settembre - più che mai, con le manifestazioni pro-ambiente degli studenti un po' in tutta Europa. Greta in tv, in radio, sui giornali e nelle piazze

PiazzaPulita - Greta Thunberg da Corrado Formigli? Ma lo share cala : ecco i dati di ascolto : La puntata di ieri, giovedì 26 settembre, di PiazzaPulita in onda su La7 sotto la conduzione di Corrado Formigli ha totalizzato solo il 5% di share, un punto in meno rispetto all'esordio della stagione della scorsa settimana. Eppure c'era come ospite di una intervista esclusiva la diva dell'ambienta

Greta Thunberg - Massimo Cacciari durissimo : "Ideologia dell'incompetenza - manifestazione patetica" : Sempre, o quasi, fuori dal coro. Si parla di Massimo Cacciari, il filosofo vicino al Pd, il quale prende le distanze dal fenomeno-Greta Thunberg. Lo fa in un'intervista al Corriere della Sera in cui afferma, chiaro e tondo: "Se continuiamo ad affrontare i problemi alla Greta siamo fritti. Siamo all'

Striscia la Notizia - sfottò a Greta Thunberg : ecco il discorso rivisitato - "trattenere le puzzette" : Anche Striscia la Notizia non si esime dallo sfottò nei confronti di Greta Thunberg, la paladina dell'ambientalismo globale, la ragazzina svedese che tanto divide l'opinione pubblica. Così, nel tg satirico di Antonio Ricci, nella puntata trasmessa su Canale 5 giovedì 26 settembre, è stata proposta u

Piazzapulita - il sermone di Greta Thunberg in diretta : Corrado Formigli ammutolito : "La mia missione? Fare tutto quello che posso". Greta Thunberg concede a Piazzapulita di Corrado Formigli una intervista esclusiva. Dopo aver aperto le braccia a Carola Rackete la scorsa settimana, stavolta il giornalista accoglie Greta, la baby attivista pro ambiente. "Facciamo compromessi su tutto

Greta Thunberg - chi la critica viene trattato come un nazista : perché è giusto ribellarsi : Greta ha torto, ma pare che non si possa dirlo. perché chi lo fa diventa automaticamente nazista. È la classica reductio ad Hitlerum tipica di chi non vuole entrare in argomento. La nostra colpa è di aver accettato i termini della questione proprio come li ha posti la ragazza svedese. È vero o fals

Il rapper Gemitaiz smonta Greta Thunberg e infiamma il web : Ha rotto il ca** - mangi lattuga in una prateria : Ha usato parole al veleno il rapper Gemitaiz sul suo profilo Instagram, lasciandosi andare ad uno sfogo con i follower sul conto della sedicenne svedese Greta Thunberg. Quest'ultima, diventata "paladina" dell'ambientalismo attivandosi per i suoi "Fridays for future", gli scioperi volti a manifestare contro il cambiamento climatico, sta facendo parlare molto di sé per via del suo veemente discorso rilasciato all'ultimo vertice tenutosi all'Onu, ...

Clima - Libero durissimo su Greta Thunberg : “I suoi allarmi privi di fondamento - le sue balle sono evidenti” : Da quando Greta Thunberg ha pronunciato il suo discorso sul Clima alle Nazioni Unite, le critiche intorno alla 16enne svedese diventata simbolo della lotta ai cambiamenti Climatici sono aumentate. Per molti, il discorso in cui parlava di “estinzione di massa”, di “gente che soffre, gente che muore” e di “interi ecosistemi che stanno collassando” è stato iconico e di grande ispirazione. Per molti altri, invece, le sue parole sono ancora una volta ...

Se potessi insegnare una cosa a Greta Thunberg - quale sarebbe? “L’ambientalismo è un lusso - i suoi privilegi l’hanno accecata dalla realtà” : In questi giorni, si discute molto della questione climatica, soprattutto dopo l’intervento dell’attivista svedese Greta Thunberg alle Nazioni Unite, in cui ha accusato i potenti del mondo di averle rubato la sua infanzia e i suoi sogni con la loro mancata azione sul clima che, secondo la 16enne, ci starebbe già portando “all’inizio di una estinzione di massa“. Per il suo intervento dai toni molto allarmistici e ...

Lzzy Hale degli Halestorm sostiene Greta Thunberg : “È la Giovanna D’Arco del nostro tempo” : Dopo il placet da altri esponenti del mondo del rock - Sam Carter degli Architects e l'ex Blink 182 Tom Delonge - arriva anche il sostegno di Lzzy Hale degli Halestorm, che in un lungo post pubblicato sui suoi canali social ha manifestato una grande stima per l'attivista Greta Thunberg. Dalle prime righe, infatti, la voce di Amen e I Miss The Misery ha definito Greta come "la Giovanna D'Arco del nostro tempo". Grazie per la ...

Greta Thunberg - il sondaggio di Fabrizio Masia : cosa ne pensano gli italiani. E tra chi vota Lega... : Che cosa ne pensano gli italiani di Greta Thunberg e del suo movimento ambientalista, Fridays For Future? Quale il giudizio dei nostri connazionali circa la baby-paladina green che piangendo ha affermato ai potenti del mondo, riuniti alle Nazioni Unite, di averle rubato il futuro e spezzato i sogni?