Giulia De Lellis | da influencer a scrittrice di fama | il suo libro è campione di vendite

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 27 settembre 2019) Finora vantava di non aver mai letto unin vita sua. D'ora in poi, potrà vantare di non averlo neanche mai scritto ma, grazie a un'efficace 'ghost writer' che l'ha scritto al posto suo, d'essere in vetta a tutte le classifiche dei libri. Dacapace di attrarre oltre 4 milioni di follower, afamosa, il passo è stato brevissimo per la 23 enneDe. Tutto 'merito' dei tradimenti del suo ex, Andrea Damante, romanzati a dovere. Risultato: la sua 'fatica' letteraria, 'Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, uscita solo lo scorso 17 settembre, èdicon oltre 54 mila copie acquistate e ha sbaragliato la concorrenza degli scrittori veri. I tradimenti diDein cima alle classifiche E' stato un successo annunciato fin dalle pre. Il volume dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è primo nellein ...

trash_italiano : #ChatImprobabili #3: Giulia De Lellis vs Chiara Ferragni ?? #Parody - trash_italiano : Mara Venier confessa: 'non ho capito chi sia Giulia De Lellis' - HuffPostItalia : Il problema non è il libro di Giulia De Lellis, il problema sei tu -