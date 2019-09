Formula 2 | Mick Schumacher spiazza tutti | il tedesco non chiude le porte al grande salto

Formula 3 – Due Schumacher nel paddock di Sochi - Mick accoglie il… cugino David : correrà con il team Campos : Il figlio di Ralf Schumacher sostituirà Alex Peroni, protagonista del terribile crash avvenuto a Monza alla Parabolica Ci saranno due Schumacher a Sochi nel prossimo week-end, dove saranno in programma le gare di F3 e F2 oltre a quella attesissima di Formula 1. Se Mick guiderà nella categoria di mezzo con il team Prema, il cugino David farà il suo esordio nella terza serie prendendo il posto di Alex Peroni, protagonista di un brutto ...

Formula 1 - Domenicali frena sul futuro di Mick Schumacher : “è ancora troppo presto per…” : L’ex direttore sportivo della Ferrari ha parlato del futuro di Mick Schumacher, esprimendo il proprio punto di vista Il suo futuro è tracciato, ma per vedere Mick Schumacher in Formula 1 è ancora troppo presto. E’ questo il pensiero di Stefano Domenicali, convinto del fatto che il giovane tedesco debba ancora maturare in Formula 2, per poi tentare il grande salto nella massima serie automobilistica. LaPresse/Photo4 Intervenuto ...

Formula 2 – Il dolce pensiero di Mick Schumacher : “difficile correre dopo la morte di Hubert - ma a Monza gareggerò per lui” : Mick Schumacher ha voluto rivolgere un dolce pensiero al compianto, amico, Anthoine Hubert: il giovane pilota tedesco correrà a Monza per l’amico scomparso La festa dei novant’anni della Ferrari è stata uno spettacolo per i fan della scuderia di Maranello che, come sempre, non perdono occasione di sostenere la Rossa prima della gara di Monza. Non solo Vettel e Leclerc, i cori sono stati anche per Mick Schumacher, figlio ...

Formula 2 - Mick Schumacher a cuore aperto : “mai avuto un piano B - il mio cognome va oltre le corse” : Il pilota del team Prema ha parlato del suo futuro e dell’attaccamento a papà Michael, suo eroe fin da piccolo E’ tempo di ricaricare le batterie per Mick Schumacher, ma la prima vittoria ottenuta in Formula 2 all’Hungaroring resta impressa nella mente del giovane pilota tedesco. AFP/LaPresse Un trionfo voluto e meritato, giunto grazie ad una splendida condotta di gara tenuta dal primo all’ultimo giro. Emozioni ...

Formula 2 - il team principal Prema avvicina Mick Schumacher alla Formula 1 : “alla fine della stagione…” : Interrogato sul futuro di Mick Schumacher, il team principal della Prema non ha nascosto che a fine stagione si discuterà del passaggio del tedesco in Formula 1 La prima vittoria in Formula 2 è finalmente arrivata, Mick Schumacher ha rotto il ghiaccio in Gara-2 a Budapest, dominando dall’inizio alla fine la corsa e tagliando il traguardo davanti a Matsushita e Sette Camara. AFP/LaPresse Una prova di forza non indifferente, che ha ...

Mick Schumacher - prima vittoria in Formula 2 per il 20enne figlio di Michael. Il successo a Budapest in gara-2 : È arrivata la prima vittoria in Formula 2 per Mick Schumacher. Il pilota 20enne del Team Prema, figlio del 7 volte campione del mondo (5 con la Ferrari) Michael Schumacher, già membro della Ferrari Driver Academy, ha trionfato a Budapest in gara-2, precedendo Nobuharu Matsushita e Sergio Sette Camara. Il tedesco, campione in carica della terza serie europea, nelle ultime uscite aveva mostrato importanti segnali di crescita che l’hanno ...

Formula 2 - Mick Schumacher non sta nella pelle : “è speciale vincere dopo papà ha trionfato 4 volte” : Il pilota tedesco ha commentato in conferenza stampa il successo ottenuto oggi in Gara-2 a Budapest, circuito su cui il padre ha trionfato quattro volte Un successo speciale, il primo in Formula 2 nella stagione d’esordio. Mick Schumacher trionfa in Gara-2 a Budapest, precedendo Matsushita e Sette Camara al termine di una gara perfetta, condotta in testa dall’inizio alla fine. AFP/LaPresse Un posto particolare dove ottenere il ...