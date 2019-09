Formula 1 | Ricciardo ottimista | “ci sono aspetti da migliorare | ma non siamo in una

Formula 1 - Ricciardo in cerca di riscatto : “la pista di Sochi è più divertente rispetto ai muri di Singapore” : Il pilota australiano ha parlato in vista del week-end di Sochi, che scatterà domani con le prime sessioni di prove libere Il difficile week-end di Singapore è ormai alle spalle, Daniel Ricciardo ha chiuso fuori dalla zona punti a causa della penalità subita dopo le qualifiche e agli inconvenienti occorsi alla sua Renault durante la gara. photo4/Lapresse La trasferta asiatica ormai è passata, adesso l’australiano si concentra sul ...

Formula 1 - brutte notizie per Ricciardo a Singapore : la Direzione Gara retrocede in ultima posizione l’australiano : Gli steward hanno rilevato un utilizzo anomali del MGU-K, retrocedendo così Ricciardo in ultima posizione sulla griglia di partenza del Gp di Singapore Fulmine a ciel sereno per Daniel Ricciardo, il pilota australiano è stato retrocesso in ultima posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio di Singapore per un utilizzo anomale del MGU-K nel corso della Q1 delle qualifiche di Marina Bay. photo4/Lapresse La Renault del driver di Perth ...

Formula 1 – Vettel in crisi? Ricciardo non ha dubbi : “il talento non si perde - ecco cosa gli serve” : Daniel Ricciardo dalla parte di Vettel: l’australiano della Renault ‘difende’ il tedesco della Ferrari Si corre domenica il Gp di Singapore e i piloti della Formula 1, dopo una settimana di pausa a seguito delle gare di Spa e Monza, sono pronti a darsi nuovamente battaglia in pista. Carico e motivato a far bene, Daniel Ricciardo ha risposto oggi in conferenza stampa alle domande dei giornalisti. L’australiano della ...

Formula 1 - Ricciardo spaventa la Renault : l’australiano piuttosto vago sul proprio futuro : L’ex pilota della Red Bull non ha voluto sbilanciarsi su quello che potrebbe essere il suo futuro dopo il 2020 Il futuro di Daniel Ricciardo è tutt’altro che certo, il pilota australiano infatti ha un contratto fino al 2020 con la Renault, ma la sua permanenza nel team di Enstone non è così scontata. photo4/Lapresse L’ex Red Bull ha parlato alla BBC di quelle che sono le sue intenzioni, senza sbilanciarsi troppo: ...

Formula 1 - a tutto Ricciardo : “l’anno prossimo Renault in zona podio. Surf? Non sono bravo per colpa degli… squali” : Il pilota australiano si è concesso ad una lunga intervista, nel corso della quale ha svelato gli obiettivi della Renault e i propri hobby Una stagione di alti e bassi, caratterizzata da qualche buon risultato disseminato qua e là. In vista della prossima stagione però, Daniel Ricciardo ha intenzione di alzare l’asticella, per portare la Renault in zona podio. photo4/Lapresse Questo è l’obiettivo del pilota australiano, ...

Formula 1 – Daniel Ricciardo commovente sui social : i complimenti a Leclerc sono strappalacrime [FOTO] : Daniel Ricciardo da applausi: il post social per la prima vittoria di Leclerc è commovente Weekend ricco di emozioni contrastanti a Spa: la Ferrari ha trovato la sua prima vittoria stagionale, col primo successo in carriera in Formula 1 di Charles Leclerc. Festeggiamenti moderati, però, in Belgio, dove è stato impossibile non pensare ad Anthoine Hubert, il 22enne francese morto sabato pomeriggio in Gara-1 di Formula 2. Una domenica ...

Formula 1 - Ricciardo scosso dalla morte di Hubert : “avevo deciso di non correre il Gran Premio di Spa - poi…” : Il pilota australiano è apparso tra i più scossi per la morte di Hubert, che faceva parte del programma junior Renault Un undicesimo posto che non conta niente per Daniel Ricciardo, felice che il Gran Premio del Belgio sia finito dopo quanto accaduto ieri ad Anthoine Hubert. Photo4/LaPresse Una morte che ha colpito profondamente l’australiano, considerando che il pilota francese faceva parte del programma junior della Renault, ...

Formula 1 - buona la prima per Albon in Red Bull : “mi sono divertito - mi è piaciuto il sorpasso su Ricciardo” : Il pilota anglo-thailandese ha commentato il suo esordio al volante della Red Bull, bagnato da un ottimo quinto posto buona la prima per Alexander Albon al volante della Red Bull, il pilota anglo-thailandese ha chiuso al quinto posto il Gran Premio del Belgio, regalando gli unici punti di giornata al team di Milton Keynes visto l’incidente di Verstappen. photo4/Lapresse Felice e soddisfatto l’ex Toro Rosso al termine della ...

Formula 1 - Ricciardo distrugge Gasly : l’australiano ‘avalla’ la scelta della Red Bull di promuover Albon : Il pilota australiano, che conosce benissimo l’ambiente Red Bull, ha commentato l’avvicendamento tra Gasly e Albon L’ambiente della Red Bull lo conosce come le proprie tasche, per questo motivo Daniel Ricciardo non è rimasto sorpreso dalla decisione di Horner e Marko di retrocedere Gasly in Toro Rosso per sostituirlo con Albon. Photo4/LaPresse Una scelta condivisa dal driver di Perth, come da lui stesso ammesso a precisa ...

Formula 1 - pioggia di penalità in vista del Gp del Belgio : brutte notizie per Ricciardo e Hulkenberg : I due piloti della Renault pagheranno cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza del Gp del Belgio per l’introduzione del motore Spec C Aumentano le penalità sulla griglia di partenza del Gp del Belgio, i piloti della Renault infatti retrocederanno di cinque posizioni per l’introduzione del motore Spec C. Photo4 / LaPresse Si tratta della terza evoluzione di power unit per Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg, giunti ...

Formula 1 – Giornata di annunci a Spa : Ocon ritorna ufficialmente in una monoposto - sarà al fianco di Ricciardo in Renault : Ocon torna in F1: annunciato l’accordo con la Renault, dal 2020 sarà compagno di Ricciardo La notizia era nell’aria da tempo e oggi è arrivata l’ufficialità: Esteban Ocon torna in Formula 1. Dopo l’annuncio della conferma di Bottas in Mercedes è arrivato quello dell’ingaggio da parte di Renault del pilota francese, che farà coppia con Daniel Ricciardo. Ocon prenderà dunque il posto di Nico Hulkenberg dopo il ...

Formula 1 - Ricciardo e quella ramanzina della mamma dopo un tatuaggio : “le ho mandato un sms e…” : Il pilota della Renault ha rivelato un particolare retroscena relativo ad uno dei suoi tatuaggi, ammettendo di aver ricevuto una piccola ramanzina dalla mamma Ha paura degli aghi ma, dopo il primo tatuaggio, non è riuscito più a fermarsi. Daniel Ricciardo è adesso arrivato a dieci tattoos, senza però avere la benché minima voglia di accontentarsi. photo4/Lapresse L’età è adulta, ma l’australiano ha svelato come la mamma ...

Formula 1 - Ricciardo senza peli sulla lingua : l’australiano punge senza esitazione la Renault : Il pilota australiano ha paragonato il periodo in Red Bull con quello in Renault, lanciando una frecciatina al suo attuale team La stagione di Daniel Ricciardo non ha fino a questo momento regalato particolari sussulti, escludendo il quarto posto in qualifica ottenuto nel Gran Premio del Canada, chiuso poi in sesta piazza. Photo4/LaPresse Niente a che vedere con i tempi in Red Bull, dove il driver di Perth lottava stabilmente per il ...

Formula 1 - Ricciardo penalizzato in Ungheria : l’australiano partirà dal fondo dello schieramento : La Renault ha deciso di sostituire alcune componenti sulla monoposto dell’australiano, incorrendo così in penalità Niente diciottesima posizione per Daniel Ricciardo, l’australiano infatti partirà ultimo sulla griglia di partenza del Gp di Budapest. Viste le pessime qualifiche dell’ex Red Bull, la Renault ha deciso di sostituire alcune componenti sulla propria monoposto, dotandola di nuove MGU-H, MGU-K, turbo, motore a ...